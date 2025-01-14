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ثقافة وفنون

شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ تحكي تفاصيل عن الحادث وتكشف تطورات حالته الصحية

محمد سعيد محفوظ،
محمد سعيد محفوظ، فيتو

 كشفت أمانى سعيد محفوظ، شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ، تفاصيل من الحادث الذي تعرض له شقيقها، كما أشارت إلى تطوات الحالة الصحية له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك.

الحالة الصحية لمحمد سعيد محفوظ

وكتبت: "كيف وقع حادث شقيقي د. محمد سعيد محفوظ؟ لا يكف محمد عن اعتصار ذهنه لالتقاط أي خيط من ذاكرته يقوده لتفاصيل الواقعة، لكنه ما زال لا يتذكر أي شئ! شاهد العيان الوحيد "محمد عماد" - سائق أوبر - يقول إنه خلال مروره بالطريق الدائري في تمام الساعة الثانية إلا الثلث صباحًا تقريبًا شاهد غبارًا كثيفًا في مفترق طرق مظلم على بعد أمتار قليلة من محطة بنزين.. تبين وسط الغبار سيارة معلقة على الجدار الأسمنتي، بداخلها شخص مصاب.. توجه نحوها بسرعة، وحاول إخراج المصاب من السيارة، لكن أبوابها كانت مقفلة من الداخل".

وتابعت “حين فشل في استغلال فتحة صغيرة في إحدى النوافذ لإنزالها، اضطرّ لتحطيم نافذة خلفية بحجر وفتح الباب.. كان محمد مغشيًا عليه.. بصعوبة نجح الشاب في إفاقته، وسأله عما حدث، لكن محمد كان شاردًا، ولا يعلم أين هو، ولا كيف وقع الحادث! كان الدم متناثرًا في كل مكان داخل السيارة.. جبهة محمد كانت ممزقة، وعينه اليمني وأنفه تنزفان.. لكنه لم يعبر عن أي ألم”.

وأضافت " كان محمد قبل سنوات قد أدرج رقمًا واحدًا على قائمة الطوارئ في هاتفه الذكي، هو رقم "مهاب صلاح" أحد شباب ميدياتوبيا المخلصين، ولما ارتطم الهاتف بعنف داخل السيارة، فهم أن هناك حادث اصطدام، فأرسل على الفور رسالة استغاثة مرفقًا بها خريطة الموقع إلى "مهاب"، الذي يعمل الآن بالسعودية وكان بالصدفة في إجازة بالقاهرة.. وصل مهاب لمكان الحادث على الفور، وتم نقل محمد في سيارة إسعاف إلى المستشفى، برسوم بادر بسدادها رائد شرطة من المارة، بينما كان محمد لا يكف عن ترديد عبارة واحدة دون فهم ما يجري: الحمد لله".

وأضافت ""محمد عماد" السائق الشاب الذي يستعد لزفافه آخر الشهر، جمع أغراض محمد بكل أمانة من السيارة، وظل محتفظًا بها حتى السابعة صباحًا، عندما كان العديد من شباب ميدياتوبيا قد حضر إلى المستشفى، وألحّوا في مغادرته لمواصلة حياته، وعانقه محمد امتنانًا لشجاعته وأمانته، حين بدأ يفهم تدريجيًا كواليس ما حدث".

وقالت شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ “يحكي محمد القصة لكل زواره بصوت واهن نقلًا عن الشاهد الوحيد.. لكنها قصة ناقصة، لا نعلم تفاصيل أهم لحظاتها، ما بين مروره على محطة البنزين وعودته للوعي بعد رحلة اصطدام في الظلام! وفي كل مرة يختم القصة بالحمد والشكر لله على ما أعفاه من معاناته بفقدان الوعي والذاكرة!”.

واختتمت شقيقة محمد سعيد محفوظ حديثها قائلة "بالأمس تم فك غرز الخياطة في الجبهة والجفن الأيمن، لتبدأ رحلة جديدة من الإجراءات الطبية لإزالة آثار الجروح قدر الإمكان، وما زالت الحركة محدودة بسبب آلام العمود الفقري.. دعواتكم هي سلاحنا في معركة الشفاء.. أماني سعيد محفوظ". 

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