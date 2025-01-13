فى نهاية الزمان، رواية جديدة لـ عادل عصمت في معرض الكتاب 2025

يصدر قريبا عن الكتب خان للنشر بالقاهرة، أحدث أعمال الكاتب الكبير عادل عصمت وهي رواية “فى نهاية الزمان”، حيث تشارك ضمن إصدارات الدار الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

رواية في نهاية الزمان

وفي روايته الأحدث "في نهاية الزمان"، يأخذنا عادل عصمت في رحلة عبر الزمن، حيث تنبض الحياة في أزقة قرية صغيرة تحمل في طياتها تاريخ مصر الحديث. من خلال عيون شخصيات متنوعة، يستعرض الكاتب التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد على مدار عقود، مشكلًا لوحة غنية بالألوان الإنسانية.

و تدور الأحداث في إطار من الصراع والأمل، حيث يتقاطع مصير الأفراد مع التاريخ الأعم. كل شخصية تمثل فصلًا من فصول الحياة، تعكس آلامها وأفراحها، وتظهر كيف تتداخل الأحلام مع الواقع. بأسلوبه السلس والواقعي، يغوص عصمت في تفاصيل يومياتهم، ليجعل القارئ يشعر بحيوية المكان وعمق العلاقات.

و تستكشف الرواية قضايا الهوية والانتماء والبحث عن الذات، وتسلط الضوء على قوة الكلمة كأداة للتغيير. في زمن تتلاشى فيه الحدود بين الواقع والخيال، تظل "في نهاية الزمان" دعوة للتأمل في جذورنا، والتفكير في المستقبل الذي نصنعه بأيدينا.

الكاتب عادل عصمت

عادل عصمت، كاتب مصري ولد في عام ١٩٥٩. له تسع روايات منها "أيام النوافذ الزرقاء" والتي فازت بجائزة الدولة التشجيعية للرواية عام ٢٠١١ وحصلت روايته "حكايات يوسف تادرس" على جائزة نجيب محفوظ فى الآداب والمقدمة من قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام ٢٠١٦. ووصلت روايته "الوصايا" إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية لعام ٢٠١٩.

وصدرت له قصص، مخاوف نهاية العمر" فى ٢٠٢٢ و"أيام عادية" ٢٠٢٣. وكتاب "كتابة القصص وبناء الأعشاش فى ٢٠٢٤.

و ترجمت أعماله إلى العديد من اللغات الأجنبية، منها الإنجليزية والإسبانية والصينية والصربية.

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