الخميس 03 أكتوبر 2024
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وكيل صحة دمياط يجتمع بمديري الإدارات لبحث مؤشرات أداء الوحدات الصحية بالمحافظة

الدكتور محمد بدران
الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط

اجتمع اليوم الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بمديرى الإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة، في حضور الدكتورة امانى القرش وكيل مديرية الصحة والدكتورة دينا أبو صير مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة نهاد البسيوني مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، وذلك ضمن متابعات معدلات تطور الأداء وخطط تلافى السلبيات ومناقشة مؤشرات الأداء بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة على مستوى المحافظة.

حيث تناول الاجتماع مناقشة تقارير المرورات الوزارية والمرورات المكبرة للفرق الإشرافية لمديرية الصحة، والتى تم رفعها لوكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالإضافة إلى بحث مؤشرات الأداء الخاصة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى المحافظة.

بدران يجتمع بمديرى الادارات الصحية التابعة لمديرية الصحة


وكيل الوزارة يتابع معدلات تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية

وتابع وكيل الوزارة معدلات تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية بجميع الفرق الثابتة، وبحث المشكلات التى تواجه الفرق الثابتة والمتحركة لتذليل العقبات، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين 
كذلك أشار إلى عمل خطة زمنية لتكثيف التدريب للفرق الطبية بالوحدات والمراكز الطبية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين

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