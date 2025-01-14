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رياضة

صراع سعودي إنجليزي للتعاقد مع لاعب يوفنتوس

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

دخل نيكولو فاجيولي، لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، دائرة اهتمام كبار أندية الدوري السعودي للمحترفين من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة، وفقا لما أوردته تقارير إخبارية.

صراع ساخن من أندية الدوري السعودي والإنجليزي على لاعب يوفنتوس 

وبحسب صحيفة "سبورت"(Sport) الإسبانية، أصبح فاجيولي محل منافسة ساخنة بين العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والأندية السعودية التي أبدت اهتمامها بالتوقيع مع النجم الإيطالي.

ويمكن للاعب نيكولو فاجيولي، الذي يعاني من كثرة جلوسه على مقاعد البدلاء هذا الموسم في فريق المدرب تياغو موتا، أن يصبح لاعبا في أحد فرق الدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي الذي تنتهي مدته بنهاية شهر يناير الجاري.

ورغم مشاركة لاعب الوسط في 15 مباراة في  الدوري الإيطالي هذا الموسم، إلا أن المدرب تياغو موتا لا يبدو أنه يضعه ضمن أولوياته، إذ تضاءل وقت اللعب الممنوح له من مباراة إلى أخرى.

وأوضحت صحيفة "سبورت" نقلا عن تقارير إخبارية إيطالية قريبة من فريق السيدة العجوز، أن نيكولو فاجيولي يثير اهتماما متزايدا من أندية دوري روشن للمحترفين رغم أنه حتى الآن لم يتم ترشيح أي اسم لنادٍ سعودي، ولكن كبار الدوري السعودي للمحترفين يمكن أن يقدموا له راتبًا كبيرًا.

يوفنتوس يحدد سعر بيع نيكولو فاجيولي 

ومن جانبه، سيكون يوفنتوس مستعدًا لبيع عقد لاعب الوسط الإيطالي، الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 20 مليون يورو، بمبلغ يصل إلى حوالي 25 مليون يورو وفقا للمصادر ذاتها.

ويرتبط فاجيولي البالغ من العمر 23 عاما، بموجب عقد مع يوفنتوس حتى عام 2028، ويلعب لصفوف النادي الإيطالي منذ يناير 2021.

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