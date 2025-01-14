سقوط عنصر إجرامي يدير وكرًا لتجارة الأسلحة النارية في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط عنصر إجرامي تخصص نشاطه فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالبحيرة.





تجارة الأسلحة النارية فى البحيرة



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عنصر إجرامي) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من دائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبط وعثر بحوزته على (6 فرد خرطوش - بندقية خرطوش– عدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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