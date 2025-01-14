الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط عنصر إجرامي يدير وكرًا لتجارة الأسلحة النارية في البحيرة

المتهم
المتهم

تمكن  قطاع الأمن العام ، من ضبط عنصر إجرامي تخصص نشاطه فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالبحيرة.

 

تجارة الأسلحة النارية فى البحيرة 


أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عنصر إجرامي) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من دائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط 14 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

تحرير 1112 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبط وعثر بحوزته على (6 فرد خرطوش - بندقية خرطوش– عدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالأسلحة النارية تجارة الأسلحة النارية قطاع الأمن العام مركز شرطة شبراخيت تجارة الاسلحة

مواد متعلقة

ضبط 14 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

تحرير 1112 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة

تهريب بضائع أجنبية وتزوير مستندات أبرزها، أمن المنافذ يحرر 106 قضايا متنوعة

ضبط 409 تجار مخدرات و142 فرد خرطوش خلال حملات أمنية بالمحافظات

تحرير 6 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

ضبط 3 قضايا اتجار بالمواد المخدرة وقطعتي سلاح في حملة أمنية بدمياط

أخبار الحوادث اليوم، مقتل 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان، حقيقة إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، تأييد حكم إعدام المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

جهود مكثفة لحل غموض العثور على جثة شاب بطريق إسكندرية الصحراوي
ads

الأكثر قراءة

بعد تصريحات ميل جيبسون، معهد الأورام يكشف حقيقة استخدام الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان

نائب: الفلاح اللي بيأكل البلد اتخرب بيته لسه هتدفعوه ضرائب!

4291 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

الهلال السعودي يقرر تجميد نيمار ويبحث عن بديله

فتح تحقيق في مشاجرة بين طالب وأستاذ جامعي أثناء انعقاد لجنة امتحانات بجامعة طنطا

وفاة نجل الفنان الراحل رياض القصبجي

خبير أراضي يكشف سر رفض أمريكا إطفاء حرائق كاليفورنيا سريعًا

ترامب يعلن موعد إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

منوعات

المزيد

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

رجال إطفاء من القطاع الخاص لإنقاذ منازل الأثرياء في لوس أنجلوس

السبب في كارثة لوس أنجلوس، كيف يسيطر ملياردير وزوجته على ماء كاليفورنيا؟

المستشار الجاسوس، وثائق تكشف سرَّا أخفي عن ملكة بريطانيا لسنوات

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الثلاثاء 14 يناير بالسوق المحلي؟

مفاجأة بعد انقشاع الشبورة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-01-2025 فى مصر

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح ضد نوتنجهام فورست (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة ق وفضائلها وسبب التسمية والأحاديث الواردة بشأنها

تعرف على سبب رحلة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد عليه السلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية