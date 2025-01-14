الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

سقوط 5 لصوص لسرقة السيارات والشقق فى التجمع وعابدين وحلوان

سقوط لصوص لسرقة السيارات
سقوط لصوص لسرقة السيارات والشقق فى التجمع وعابدين وحلوان

 نجحت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط 5 لصوص لسرقتهم سيارات وشقق سكنية بمناطق التجمع وعابدين وحلوان.

 كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط سائق لارتكابه واقعة سرقة سيارة "فنطاس" حال توقفها بموقع "تحت الإنشاء" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك الكهربائية، وتم بإرشاده ضبط السيارة.

 

سقوط 5 لصوص لسرقة السيارات والشقق فى التجمع وعابدين وحلوان

 كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة قسم شرطة عابدين "بدون تراخيص"، وبمناقشته اعترف بالاستيلاء على السيارة من مالكها عقب إيهامه بشرائها منه مقابل مبلغ مالى.

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 ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامهما باستدراج أحد الأشخاص إلى شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان وإجباره على تحويل مبلغ مالى من محفظة إلكترونية بالإكراه  وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المبلغ المالى.

وتم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامه باستدراج آخر واحتجازه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة حلوان والاستيلاء على هاتفه المحمول بالإكراه عقب التعدى عليه بالضرب. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول المُستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية بالقاهرة أمن القاهرة سرقة السيارات قسم شرطة حلوان قسم شرطة التجمع الخامس مدير أمن القاهرة

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