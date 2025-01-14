أزمة فرض ضرائب على التليفونات المحمولة الواردة من الخارج تصل البرلمان

تفتح اليوم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة النائب أحمد بدوي، إشكالية فرض ضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وسياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الشأن.

أزمة فرض ضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

يشارك في الاجتماع، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نائب وزير المالية، رئيس مصلحة الجمارك، رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من المسئولين التنفيذيين للرد على تساؤلات النواب وتوضيح الصورة كاملة.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن الاجتماع كاشف للحقائق وسيرد علي تساؤلات المصريين في هذه المسألة التي أثارت لغطا خلال الفترة الماضية.

إيجاد آليات مبسطة تمنح المصريين حق جلب هواتف محمولة معفاة من الجمارك

وقال: سنعمل على إيجاد آليات مبسطة، تمنح المواطنين المصريين أحقية جلب هواتف أو هدايا معفاة من الجمارك، في المقابل وضع ضوابط وسياسات حاكمة لتعقب المهربين الذين يضرون بالاقتصاد الوطني.

قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إنه حتى عام 2021 لم يكن هناك تهريب في الهواتف المحمولة.

مشكلة تهريب الموبايلات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: أنه عندما وضعت الموبايلات في جدول السلع الترفيهية وعدم فتح اعتمادات مستندية في البنك المركزي لها بدأت تظهر عمليات تهريب الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.

دراسة الهواتف المحمولة 2022

ولفت إلى أنه في عام 2022 قدمنا دراسة لوزير المالية بأن الهاتف المحمول يعد أحد أهم وسائل وأدوات التحول الرقمي ومينفعش يتحط في جدول السلع الترفيهية.

منع استيراد الهواتف المحمولة

وأشار إلى أنه مع منع استيراد الهواتف المحمولة حدث بتهريب كبير بنسبة تصل إلى 90% وهذا ما قدمناه من خلال مذكرة رسمية لوزير المالية، وكان رد وزير المالية السابق مش هينفع نشيل الموبايل من قائمة السلع الترفيهية.

حجم استيراد الهواتف المحمولة من الخارج ورسوم الجمارك

وتابع: إننا نستورد هواتف محمولة ما بين مليار و700 مليار دولار إلى 2 مليار دولار والدولة تتحصل على رسوم جمركية حوالي 780 مليون دولار وخسرتهم بعد وقف الاستيراد وجعل الموبايلات سلعة ترفيهية، وبقى فيه تهريب بنسبة كبيرة بعيدا عن استفادة الدولة.

ولفت إلى أننا بحاجة إلى تنظيم سوق الموبايلات ولكن يجب جعل الهواتف المحمولة سلعة أساسية وليست ترفيهية لجعل الاستيراد رسميا بعيدا عن التهريب وبالتالي الرسوم الجمركية ستحصلها الدولة بدون الحاجة إلي تطبيق تليفوني، المنع هو من أدى الي التهريب".

وأشار: "الدولة بتعمل حوكمة للهواتف المحمولة لمنع التهريب ودفع الرسوم الجمركية مفيش مانع من ذلك الأمر ولكن هل الهنود مش هيخترعوا لنا سوفت وير جديد يقدر يخلي الموبايل بـ100 دولار أو 50 دولار ويتفتحح يشتغل على كل الشبكات بيحصل كل حاجة، ما بيجي تليفون من أمريكا مقفول وبيتعمله فتح من حلول كتيرة، ولكن تطبيق تليفوني لن يحل المشكلة".

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