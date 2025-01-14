التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا داخل مزرعة بالشيخ زايد

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء داخل مزرعة بالشيخ زايد.

واستدعت النيابة أهل المتوفي لسماع أقوالهم، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته، وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن الجثة لعامل فارق الحياة صعقا بالكهرباء داخل مزرعة بالكيلو 52.

مصرع عامل داخل مزرعة بالشيخ زايد

تلقى مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عامل داخل مزرعة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى الشيخ زايد المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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