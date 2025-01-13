سقوط تشكيل عصابي لسرقة محال الملابس ومستحضرات التجميل في الشيخ زايد

تمكن قطاع الأمن العام بالأشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة المتاجر بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بأسلوب كسر الأقفال.

سرقة المحال الملابس ومستحضرات تجميل فى الشيخ زايد

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة - بعض الملابس ومستحضرات التجميل والخـردوات "المستولى عليهم فى تلك الوقائع" - الأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع).



وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

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