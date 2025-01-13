الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

سقوط تشكيل عصابي لسرقة محال الملابس ومستحضرات التجميل في الشيخ زايد

سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى لسرقة المحال الملابس

تمكن قطاع الأمن العام بالأشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة المتاجر بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بأسلوب كسر الأقفال.

 

سرقة المحال الملابس ومستحضرات تجميل فى الشيخ زايد 

 

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة - بعض الملابس ومستحضرات التجميل والخـردوات "المستولى عليهم فى تلك الوقائع" - الأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع). 

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وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

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الامن العام تشكيل عصابي تشكيل عصابى لسرقة قسم شرطة ثان الشيخ زايد قطاع الأمن قطاع الأمن العام مديرية أمن الجيزة

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