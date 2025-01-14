الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس عاطل قتل كهربائيا بالطالبية

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس عاطل أنهى حياة كهربائي طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة بمنطقة الطالبية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

خلافات سابقة سبب ارتكاب الجريمة

 وأجرت النيابة تحقيقات موسعة في مقتل شاب ويدعى "مصطفى" 22 عامًا على يد عاطل ويدعى "سالم" 25 عاما، بسبب خلافات سابقة بينهما في الطالبية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم والضحية حدثت بينهما مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما، على إثرها استل المتهم سلاحه، وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته في الطالبية.

 

قتل شاب طعنا بالجيزة

 تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنوشب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة قسم شرطة الطالبية.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين "سالم" 25 سنة، عاطل، و"مصطفى" 22 سنة، كهربائي، بسبب خلافات سابقة، قام خلالها الأول بطعن الثاني بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أودت بحياته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة.

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غرفة عمليات النجدة الطالبية قسم شرطة الطالبية

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