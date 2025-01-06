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رياضة

ميار شريف تودع بطولة هوبارت للتنس من الدور الأول

ميار شريف
ميار شريف

ودعت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، بطولة هوبارت للتنس، التي تقام في أستراليا، من الدور الأول، بعد خسارتها أمام المجرية آنا بوندا.

وفازت بوندا بصعوبة بالغة على ميار، بنتائج مجموعات 7-5 و6-4، لتتأهل المجرية إلى الدور الثاني، حيث تنتظر الفائزة من لقاء الأمريكية أماندا أنيسيموفا والأسترالية داريا سافيل.

 

فيما تغلبت الأرجنتينية ماريا لورديس كارلي، على الإسبانية جيسيكا بوزاس، بنتائج مجموعات 6-3 و3-6 و6-0، لتبلغ الدور الثاني أيضا.


وألحقت كارلي هزيمة جديدة ببوزاس التي خسرت المواجهات الثلاث التي جمعت اللاعبتين؛ في بوخارست عام 2023، ثم بويرتو بايارتا العام الماضي، واليوم الإثنين في هوبارت.

واحتاجت الأرجنتينية إلى ساعتين و5 دقائق كي تتجاوز منافستها الإسبانية، في طريقها نحو الدور الثاني، حيث تواجه الأمريكية مكارتني كيسلر التي تأهلت بدورها على حساب السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا بنتائج مجموعات 6-3 و7-5.

بالمثل، تأهلت الأرمينية إيلينا أفانيسيان بعد فوزها على الصينية شيو وانج بنتائج مجموعات 6-3 و7-5، لتلاقي البلجيكية خريت مينن التي بلغت الدور الثاني بعد انتصارها على البلغارية فيكتوريا توموفا، بنتائج مجموعات 7-5 و6-3.

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ميار شريف بطولة هوبارت للتنس أستراليا المصرية ميار شريف لاعبة التنس

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