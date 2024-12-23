الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرينا سابالينكا تتصدر تصنيف لاعبات التنس وهذا موقف ميار شريف وأنس جابر

ميار شريف
ميار شريف

تصنيف لاعبات التنس، واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، تصدرها للتصنيف العالمي الأسبوعي، الصادر عن رابطة اللاعبات المحترفات للتنس، اليوم الإثنين.

 

تصنيف لاعبات التنس المحترفات

وتعتلي سابالينكا، قمة التصنيف برصيد 9416 نقطة، خلفها البولندية إيجا شفيونتيك في المركز الثاني برصيد 8295 نقطة، ثم الأمريكية كوكو جوف 6530 نقطة، والإيطالية جاسمين باوليني 5344 نقطة، والصينية كينوين تشينج 5340 نقطة، في المراكز من الثاني للخامس على الترتيب.

وتتواجد الكازاخية يلينا ريباكينا في المركز السادس برصيد 5171 نقطة، ثم الثنائي الأمريكي جيسيكا بيجولا 4705 نقاط، وإيما نافارو 3589 نقطة في المركزين السابع والثامن، خلفهما الروسية داريا كاساتكينا 3368 نقطة، بينما تكمل التشيكية باربورا كريتشيكوفا قائمة العشرة الأوائل برصيد 3214 نقطة.

ولم يشهد التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، أي تعديل على مستوى أول 100 لاعبة، حيث تتواجد التونسية أنس جابر في المركز 42، والمصرية ميار شريف في المركز 65.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البيلاروسية ارينا سابالينكا تصنيف لاعبات التنس لاعبات التنس التنس ارينا سابالينكا ميار شريف انس جابر

مواد متعلقة

تصنيف لاعبات التنس، تقدم ميار شريف وهذا موقف أنس جابر

لاعبة التنس أنس جابر ومدربها وزوجها كريم كمون ضيوف "صاحبة السعادة" الثلاثاء

أرينا سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس

أرينا سابالينكا تهدد عرش إيجا شفيونتيك في التصنيف العالمي للاعبات التنس
ads

الأكثر قراءة

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 18 يصل لهذا المستوى

اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

ارتفاع الدولار فى البنوك صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

أكبر غلطة في تاريخ الأهلي، ميدو يهاجم كهربا لرفضه تحية الجمهور ويوجه رسالة للإدارة

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة وطرق إخطار الطلاب بها

قبل بدء تطبيقه بأيام، شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

منوعات

المزيد

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

حظك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، سعادة وفرح وتخلص من نزاعات وحظ في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 23-12-2024، حب وتغلب على مشكلات صحية في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أشهر صيغ الاستعاذة من الشيطان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

صلة الرحم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الرعد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية