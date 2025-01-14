الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تناقش مع أطراف المنظومة الإعلامية أهم محاور التعاون المشترك

أحمد الشيخ رئيس البورصة
أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، فيتو

عقد أحمد الشيخ؛ رئيس  البورصة المصرية، مؤتمرا لمناقشة الرسالة الإعلامية للبورصة المصرية، وذلك بحضور هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات البورصة، فضلًا عن عدد كبير من الإعلاميين حيث جرت مناقشات مستفيضة تم خلالها تبادل الآراء للوصول إلى أفضل الأساليب لنقل رسالة البورصة الإعلامية إلى الجمهور بدقة وفاعلية.
 

واستعرض فريق عمل البورصة المصرية مناحي التحديث والتطوير التي تمت خلال الفترة الماضية وأطر التعاون المقترحة مع المنظومة الإعلامية للوصول إلى النتائج المرجوة، وتفاعل الإعلاميون مع تفاصيل الرسالة المقترحة وأبدوا ملاحظاتهم في جو يسوده الود والإيجابية. 

 

البورصة المصرية تعتبر الإعلام الاقتصادي الهادف أحد الدعائم 


وصرح الشيخ: إن البورصة المصرية تعتبر الإعلام الاقتصادي الهادف أحد الدعائم التي ترتكز إليها ضمن خططها لنشر الوعي والثقافة الاستثمارية وتنظر إلى الإعلاميين الاقتصاديين كشركاء في النتائج التي تحققت –وتتحقق- على أرض الواقع، لذلك نحرص على عقد اجتماعات ومؤتمرات دورية مع الإعلاميين الاقتصادين لمناقشتهم في أحدث المستجدات والخطط التثقيفية والترويجية، في إطار الحوار المجتمعي الفعال والمثمر الذي تنتهجه البورصة المصرية. 

وأضاف: يهدف هذا المؤتمر إلى مناقشة الرسالة الإعلامية المقترحة من البورصة وصولًا لصياغة رسالة إعلامية مشتركة من البورصة والإعلاميين وذلك لنشر الثقافة المالية بين كافة المتعاملين في البورصة والمواطنين بصفة عامة.
 

 

أهمية التكامل بين البورصة المصرية والإعلام الاقتصادي

في حين قالت الصيرفي: إن التكامل بين البورصة المصرية والإعلام الاقتصادي يمثل عنصرا هاما في نجاح المنظومة حيث أن رفع مستويات الوعي والثقافة المالية ينعكس بشكل إيجابي على استقرار الأسواق. 

وقد شارك في المناقشات من جانب البورصة المصرية: أيمن فاروق طه، مستشار رئيس البورصة، دعاء خضر،  نائب رئيس قطاع القيد، أحمد نبيل، نائب رئيس قطاع العضوية، مروة الباز، مدير عام قطاع العلاقات العامة والثقافة المالية والتسويق، هشام إبراهيم،  مدير عام قطاع الإفصاح والحوكمة، ود مصطفى سنجر، مدير عام قطاع الرقابة على التداول.

وقد اتفق الحضور على إطار عام للرسالة الإعلامية المقترحة يمكن إيجازه في العمل على إبراز أهمية دور سوق الأوراق المالية داخل المنظومة الاقتصادية، ومزايا القيد بالبورصة، وفاعليتها كمنصة حيوية للتمويل والاستثمار، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار التراكميين. 
 واجتمعت الآراء على ضرورة توجيه المستثمرين لتحري الدقة في التعامل مع  الأخبار المنشورة عبر  الاعتماد على المصادر الموثوقة وعلى رأسها إفصاحات البورصة المصرية، وكذلك توعيتهم  بجدوى دور الرقابة الرشيدة على سوق الأوراق المالية، والإلمام بالمخالفات والممارسات غير المشروعة لتجنب الوقوع فيها.
وأكدت المناقشات على أهمية تثقيف مجتمع سوق المال بالدور الحيوي للرقابة الداخلية، والمراجع الداخلي، وإدارة المخاطر في حماية الشركات من أي أضرار أو خسائر نتيجة المخالفات والممارسات غير المشروعة، واستعراض دور البورصة في التعاون مع الشركات لتحقيق ذلك. 
وخلصت المناقشات إلى تشجيع ودعم الإعلاميين للمشاركة في جهود البورصة التوعوية والتثقيفية والترويجية من خلال التغطية الإعلامية المناسبة، بجانب إبراز قصص نجاح الشركات التي تم قيدها.
وعلى صعيد الصياغة الإعلامية للأخبار، تم التوافق على اعتماد حركة المؤشرات لعرض اتجاهات السوق بدلا من رأس المال السوقي، وتجنب بعض العبارات الشائعة "غير الدقيقة" مثل "البورصة تربح أو تخسر"، وأهمية التعامل بشكل مسئول في الأزمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البورصة المصرية الاقتصاديين التعاون المشترك الحوار المجتمعي الرسالة الاعلامية العلاقات العامة الرقابة على التداول المنظومة الاعلامية رئيس البورصة المصرية رئيس البورصة رسالة الاعلام

مواد متعلقة

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

15 قرارا مهما لمجلس الوزراء.. قبول الطلاب دون الحد الأدنى بالجامعات الخاصة والأهلية عبر "السنة التأسيسية".. حزمة تسهيلات لإنهاء المنازعات الضريبية.. وتشكيل لجنة سيادية لتحديد سقف الاقتراض

التزامات الشركات وأصحاب المهن وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يشهد حفلات تخريج دفعات جديدة من طلاب الشرطة والأكاديمية العسكرية.. ويؤكد لرئيسي وزراء لبنان والعراق دعم مصر لبيروت وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

الدليل القرآني على فرعونية الهكسوس

لتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من المشكلات الطلابية.. وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.. وهذه مخالفات الطلاب وعقوباتها

وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي
ads

الأكثر قراءة

بعد تصريحات ميل جيبسون، معهد الأورام يكشف حقيقة استخدام الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان

4291 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

فتح تحقيق في مشاجرة بين طالب وأستاذ جامعي أثناء انعقاد لجنة امتحانات بجامعة طنطا

حقيقية ولكن، قصة نجاة مركز قرآني من حرائق لوس أنجلوس (صور)

الإفراج عن ألف أسير دون البرغوثي، تفاصيل اللمسات النهائية لاتفاق إنهاء الحرب في غزة

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أخبار مصر: رسالة والدة طالبة الإسكندرية بعد وفاتها، انتشار فطر "زومبي" بسبب حرائق أمريكا، مفاجأة في وفاة سيدة بحقنة مضاد حيوي

منوعات

المزيد

رجال إطفاء من القطاع الخاص لإنقاذ منازل الأثرياء في لوس أنجلوس

السبب في كارثة لوس أنجلوس، كيف يسيطر ملياردير وزوجته على ماء كاليفورنيا؟

المستشار الجاسوس، وثائق تكشف سرَّا أخفي عن ملكة بريطانيا لسنوات

الخيال قد يصبح واقعا، تحذير من انتشار فطر قاتل يحول البشر إلى زومبي بسبب حرائق أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

مفاجأة بعد انقشاع الشبورة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-01-2025 فى مصر

بعد التغير المفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم ونصائح هامة لهؤلاء

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

دواعي الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب رحلة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد عليه السلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 14 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية