حصاد البورصة خلال 2024، إطلاق مؤشر استدامة للشركات المتوافقة مع مبادئ الشريعة، ارتفاع إجمالي أحجام التداول إلى مستوى تاريخي جديد، زيادة المتوسط اليومي لقيم التداولات

كشفت البورصة المصرية عن العديد من التطورات والأحداث التى وقعت خلال 2024 والتى من بينها ارتفاع رأس المال السوقي وكذلك الدراسات الجديدة التى تعتزم البورصة المصرية اجراءها والموشرات الجديدة المقرر انطلاقها.

إمكانية إطلاق مؤشر للأسهم منخفضة التقلبات السعرية

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أنه جار دراسة إمكانية إطلاق مؤشر للأسهم منخفضة التقلبات السعرية، ومؤشر استدامة الشركات المتوافقة مع مبادئ الشريعة،وتعديل مؤشر الاستدامة الحالي.

وكشف رئيس البورصة المصرية، خلال فعاليات مؤتمر حصاد البورصة لعام 2024،عن أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفع إلى 2.17 تريليون جنيه مع نهاية العام 2024 بزيادة قدرها 450 مليار جنيه مقارنة بأول العام، وبلغت 14.3 تريليون جنيه لإجمالي قيم التداول على جميع الأوراق المالية، مضيفا أن العائد السنوي على مؤشر EGX 30 ارتفع بنسبة 19.47%..

رأس المال السوقي خلال عام 2024

وأضافت أن رأس المال السوقي شهد خلال عام 2024 ارتفاعا كبيرا لينهي العام عند 2.17 تريليون جنيه بنسبة زيادة 26.2% عن عام 2023 ما يمثل نسبة 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجلت قيم التداول على الأوراق المالية في السوق قيم جديدة خلال عام 2014 والتى جاء على خلفية بدء التداول على أذون الخزانة، والتى سجلت 14.3 تريليون جنيه، وكذا ارتفاع تداولات الأسهم المقيدة بنسبة 64.9% لتصل إلى 1.09 تريليون جنيه.

وتابع أن إجمالي قيم التداول على الأسهم المقيدة (شاملة الصفقات) 1 تريليون جنيه خلال عام 2024 بزيادة قدرها 65% عن العام السابق.

وشهد عام 2024 زيادة كبيرة في متوسطات التداول اليومية بشكل شهري مقارنة بعامي 2022 و2023 ,حيث سجل شهر فبراير 2024 أعلى متوسط يومي لقيم تداول الأسهم المقيدة، والذي بلغ نحو 6.3 مليار جنيه

ارتفاع المتوسط اليومي لقيم التداولات

قالت هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، أن عام 2024 شهد ارتفاع المتوسط اليومي لقيم التداولات، حيث سجلت الأسهم المقيدة أعلى متوسط تداول يومي خلال شهر فبراير مسجلة 6.33 مليار جنيه شاملة الصفقات و6.31 مليار جنيه بدون صفقات، في حين شهد شهر مارس أعلى متوسط يومي لأذون الخزانة بقيمة 84.8 مليار جنيه.

وأضافت خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد بالاسماعيلية تحت عنوان "تواصل إعلامي فعال " أنه شهد شهر ديسمبر أعلى متوسط يومي للأسهم غير المقيدة بقيمة 1.11 مليار جنيه، كما شهد الربع الأخيرمن عام 2024 زيادة ملحوظة في قيم تداول سندات الخزانة، حيث سجل متوسط التداول اليومي خلال شهر ديسمبر 14.18 مليار جنيه.

وتابعت: إنه شهد عام 2024 ارتفاع إجمالي أحجام التداول الى مستوى تاريخي جديد، حيث بلغت 267 مليار ورقة مالية. وشهد عام 2024 ارتفاع إجمالي عدد العمليات إلى مستوى تاريخي حيث يبلغ 29.68 مليون عملية.

وشهد عام 2024 ارتفاع المتوسط اليومي لعدد عمليات التداول،حيث سجلت الأسهم المقيدة أعلى متوسط تداول خلال شهر فبراير مسجلة 187 ألف عملية، في حين شهد شهر مارس أعلى متوسط يومي لأذون الخزانة بقيمة 302 ألف عملية، كما شهد شهر يوليو أعلى متوسط يومي للأسهم غير المقيدة بقيمة 333 الف عملية، كما شهد شهر يناير أعلى متوسط تداول يومي ب 33 ألف عملية.



وسجل المتوسط اليومي للمتعاملين 27.4 ألف في 2024 مقارنة بـ 20.3 ألف في 2023 ما يمثل زيادة نسبتها 34.9%.

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