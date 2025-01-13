الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها صدام آرسنال وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة
مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الانجليزي

الدوري الانجليزي، يعود قطار الدوري الانجليزي الممتاز للانطلاق مرة أخرى غدًا الثلاثاء بمواجهات الجولة الـ 21.

وتقام مباريات الجولة الـ 21 من البريميرليج على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والتي ستشهد منافسات قوية.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الانجليزي 

الثلاثاء 14 يناير 

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساءً

وست هام ضد فولهام - 9:30 مساءً

برينتفورد ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً

نوتينغهام فورست ضد ليفربول - 10 مساءً

 

الأربعاء 15 يناير 

نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساءً

آرسنال ضد توتنهام - 10 مساءً 

 

الخميس 16 يناير 

إبسويتش تاون ضد برايتون - 9:30 مساءً

مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون - 10 مساءً

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21

1- ليفربول 46 نقطة
2- آرسنال 40 نقطة
3- نوتينغهام فورست 40 نقطة
4- تشيلسي 36 نقطة
5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة
6- مانشستر سيتي 34 نقطة
7- بورنموث 33 نقطة
8- أستون فيلا 32 نقطة
9- فولهام 30 نقطة
10- برايتون 28 نقطة
11- برينتفورد 27 نقطة
12- توتنهام هوتسبير 24 نقطة
13- مانشستر يونايتد 23 نقطة
14- وست هام يونايتد 23 نقطة
15- كريستال بالاس 21 نقطة
16- إيفرتون 17 نقطة
17- وولفرهامبتون 16 نقطة
18- إبسويتش تاون 16 نقطة
19- ليستر سيتي 14 نقطة
20- ساوثهامتون 6 نقاط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي ليفربول أرسنال نوتينغهام فورست تشيلسي مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج

مواد متعلقة

محمد صلاح يحطم أسطورة تيري هنري في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 20

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 20
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

الفرق المتأهلة إلى دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا 2025

موقف الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الخامسة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

صرف 20 ألف جنيه للعامل المصاب بسبب سقوطه من أعلى "سقالة" بنقابة الصحفيين

القبض على 4 أشخاص اعتدوا على فتاة بعد تخديرها بمدينة السادس من أكتوبر

أخبار مصر: مصير المتخلفين عن سداد رسوم الحج، رحيل عمر فرج عن الزمالك، فيديو يوثق جريمة اغتصاب، نص أقوال سوزي الأردنية

مخزومي ينسحب من سباق رئاسة وزراء لبنان لدعم التوافق على نواف سلام

منوعات

المزيد

كندا ترسل 60 رجل إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق كاليفورنيا

بسبب الديون، دولة أفريقية تلغي 7 وزارات

بينهم طفل، مقتل 7 أشخاص بانزلاقات أرضية في البرازيل

لم تتحدث عن غزة، حقيقة هجوم تايلور سويفت على أمريكا بسبب حرائق لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الكأس المقدسة.. إنجاز علمي جديد لملك القلوب السير مجدي يعقوب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الشيطان بالرجيم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية