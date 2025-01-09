4 نجوم يتضررون من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي.. وكيف يحتل نجم ليفربول المركز الأول على حساب كريستيانو رونالدو؟

يُحيط الغموض بمستقبل الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، في ظل اقتراب عقده الحالي من الانتهاء، دون توصل إدارة النادي الإنجليزي إلى اتفاق حتى اللحظة من أجل تجديده.

وجهات محتملة لـ محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول

ومع كثرة التصريحات التي أطلقها محمد صلاح، بشأن إمكانية اقترابه من الرحيل عن أنفيلد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عبر صفقة انتقال حر، في ظل عدم التوصل لاتفاق بشأن تمديد عقده، بدأت جهات عدة تحلم بالظفر بخدماته بصورة رسمية، منها برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي.

واحدة من هذه الجهات، هي الدوري السعودي - روشن السعودي للمحترفين، الذي يضم 4 أندية يمكنها الحصول على خدماته، هي الهلال والاتحاد والأهلي والنصر، حيث تستطيع التعاقد مع محمد صلاح عبر صفقات مالية ضخمة يمولها صندوق الاستثمار في المملكة.

ومع كثرة الفوائد التي ستجنيها البطولة السعودية من وصول لاعب بحجم صلاح إلى منافساتها، إلا أن 4 نجوم كبار قد يتأثرون في حال انضمام النجم المصري إلى دوري روشن.

4 نجوم كبار يتضررون من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

يبدو أن الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الهلال السعودي، أبرز المتضررين حال انضمام النجم المصري صلاح إلى دوري روشن السعودي، عبر صفقة انتقال حر خلال ميركاتو الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده بصورة رسمية مع ليفربول الإنجليزي.

في حال تعاقد الهلال مع محمد صلاح، فإنه لن يكون بحاجة لاستمرار النجم البرازيلي الذي سيكون مجبرًا على البحث عن فريق جديد، خاصة أن إصاباته المتكررة دفعت الزعيم الهلالي للبحث بالفعل عن نجم آخر لخلافته في الموسم المقبل، في ظل مشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

على الرغم من تألقه اللافت مع الأهلي السعودي في منافسات الموسم الحالي، إلا أن الجزائري رياض محرز سيكون أحد المتضررين من وصول المصري محمد صلاح إلى منافسات دوري روشن السعودي الموسم المقبل.

مشكلة رياض محرز تكمن في أنه سيتحول إلى النجم رقم (2) حال تعاقد الأهلي مع محمد صلاح، ومن ناحية أخرى سيتراجع النجم الجزائري في قائمة أبرز المحترفين العرب في الدوري السعودي، ليصبح خلف محمد صلاح حال انضمامه إلى أي فريق آخر بالبطولة.

لم يعتد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو على الوقوف خلف نجوم آخرين، ففي دوري روشن السعودي يؤمن "صاروخ ماديرا" أن قدوم العديد من الأساطير للشرق الأوسط، يعود الفضل فيه إلى انضمامه الصادم للنصر السعودي عام 2023.

كل المؤشرات تؤكد أن محمد صلاح سيحصل على راتب سنوي ضخم من أجل إقناعه بالانضمام إلى الدوري السعودي، وهي قيمة قد تتجاوز ما يتقاضاه رونالدو بصحبة النصر، مما يعني أن الأسطورة البرتغالية سيتضرر من قدوم النجم المصري، وهو أمر قد يجعل قائد "العالمي" يتراجع إلى الرقم (2) في قائمة الأكثر تقاضيًا للرواتب.

ماذا لو قرر الاتحاد اقتحام سباق التعاقد مع محمد صلاح؟، أحد أبرز المتضررين هو كريم بنزيما الذي يعيش فترة ملحوظة من التألق، لكن وجود النجم المصري سيجعل الفرنسي مجبرًا على تقاسم النجومية والأضواء معه.

بدأ كريم بنزيما ينسجم أكثر فأكثر في الدوري السعودي بعد موسم أول مخيب للآمال، لكن وصول محمد صلاح يعني أنه لن يكون النجم الأوحد في صفوف العميد، خاصة أن النجم المصري يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.

جائزة جديدة ينافس عليها محمد صلاح

كشفت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي.

وتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول على رأس المرشحين، لحصد جائزة لاعب الشهر في البريميرليج من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

محمد صلاح يثير الجدل بتعلم اللغة الإسبانية

فيما أثار محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، التكهنات بشأن اقتراب رحيله عن الريدز والانتقال إلى الدوري الإسباني، بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له حرية التفاوض مع أي نادٍ، حيث ينتهي عقده مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي، ولم يصل إلى اتفاق للتجديد.

وكشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إلى أن محمد صلاح بدأ يتعلم اللغة الإسبانية، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية انتقاله من ليفربول لأحد أندية الدوري الإسباني "الليجا".

وفي حديثه إلى قناة "TNT Sports" بحسب ما نشرت "إكسبريس"، رد صلاح على شائعات الانتقال لإسبانيا، قائلا: "أنا فقط أتعلم اللغة قليلًا، ويمكنني أن أقول أشياء مثل، كيف حالك؟ لكن هذا لا يعني أنني أفكر في العيش في إسبانيا".

فيما كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي يرغب في ضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له حرية التفاوض مع أي نادٍ، حيث ينتهي عقده مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي، ولم يصل إلى اتفاق للتجديد.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، ليحل محل البرازيلي نيمار دا سيلفا.

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