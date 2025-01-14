الثلاثاء 14 يناير 2025
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مصرع طالب ثانوى وإصابة آخر أثناء ذهابهما لدرس فى المنوفية

الضحية
الضحية

 لقى طالب مصرعه وأصيب آخر أثناء ذهابهما لدرس خصوصى إثر اصطدام الدراجة النارية التى كانا يستقلاها بسيارة بقرية اصطبارى التابعة لمركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية، وجرى نقلهما للمستشفى الجامعى.

مصرع طالب ثانوى بالمنوفية

 تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بقرية اصطبارى التابعة لدائرة المركز مما أسفر عن وفاة طالب وإصابة آخر.

 

وبالانتقال والفحص تبين أن أثناء ذهاب يوسف محمد رشدى وأحمد إيهاب لدرس خصوصى بالدراجة النارية اصطدما بسيارة وانحرفت الدراجة فاصطدما بسيارة أخرى مما أدى لوفاة الأول وإصابة الآخر بإصابات بالغة، ونقلا للمستشفى الجامعى بشبين الكوم.

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قرية اصطبارى مركز شبين الكوم المنوفية المستشفى الجامعى بشبين الكوم

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