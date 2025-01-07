اصطدام 5 سيارات على الطريق الإقليمي بالمنوفية ووقوع إصابات

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة جراء اصطدام 5 سيارات على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، حيث اصطدمت سيارة ربع نقل بسيارتين ملاكي وسوزوكي وأخرى نصف نقل، وجرى نقل المصابين لمستشفى الباجور لتلقي الإسعافات الأولية.

إصابة 3 أشخاص في اصطدام 5 سيارات على الطريق الإقليمي بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصي لـ 3 مصابين جراء وقوع تصادم لأكثر من سيارة على الطريق الإقليمي اتجاه السادات - بنها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل المصابين لمستشفى الباجور، وتسيير الطريق وفتحه أمام المسافرين وإزالة آثار الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.