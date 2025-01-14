ليفربول يغرد في الصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 46 نقطة قبل انطلاق مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ 21 من البريميرليج.

ويعود قطار الدوري الانجليزي الممتاز للانطلاق مرة أخرى اليوم الثلاثاء بمواجهات الجولة الـ 21.

وتقام مباريات الجولة الـ 21 من البريميرليج على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والتي ستشهد منافسات قوية.

ويشهد الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 4 مباريات وهي نوتينجهام فورست ضد ليفربول، وبرينتفورد ضد مانشستر سيتي، وتشيلسي ضد بورنموث، ووست هام ضد فولهام.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 46 نقطة

2- آرسنال 40 نقطة

3- نوتينغهام فورست 40 نقطة

4- تشيلسي 36 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة

6- مانشستر سيتي 34 نقطة

7- بورنموث 33 نقطة

8- أستون فيلا 32 نقطة

9- فولهام 30 نقطة

10- برايتون 28 نقطة

11- برينتفورد 27 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

13- مانشستر يونايتد 23 نقطة

14- وست هام يونايتد 23 نقطة

15- كريستال بالاس 21 نقطة

16- إيفرتون 17 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 16 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الانجليزي



الثلاثاء 14 يناير

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساءً

وست هام ضد فولهام - 9:30 مساءً

برينتفورد ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً

نوتينجهام فورست ضد ليفربول - 10 مساءً

الأربعاء 15 يناير

نيوكاسل يوتايتد ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساءً

آرسنال ضد توتنهام - 10 مساءً

الخميس 16 يناير

إبسويتش تاون ضد برايتون - 9:30 مساءً

مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون - 10 مساءً

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