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ليفربول في الصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21

ترتيب الدوري الانجليزي، يتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 46 نقطة قبل إنطلاق الجولة الـ 21 من البريميرليج.

ويتبقي للريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح مباراة مؤجلة مع إيفرتون ضمن مواجهات الدوري الانجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 21

1- ليفربول 46 نقطة
2- آرسنال 40 نقطة
3- نوتينغهام فورست 40 نقطة
4- تشيلسي 36 نقطة
5- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة
6- مانشستر سيتي 34 نقطة
7- بورنموث 33 نقطة
8- أستون فيلا 32 نقطة
9- فولهام 30 نقطة
10- برايتون 28 نقطة
11- برينتفورد 27 نقطة
12- توتنهام هوتسبير 24 نقطة
13- مانشستر يونايتد 23 نقطة
14- وست هام يونايتد 23 نقطة
15- كريستال بالاس 21 نقطة
16- إيفرتون 17 نقطة
17- وولفرهامبتون 16 نقطة
18- إبسويتش تاون 16 نقطة
19- ليستر سيتي 14 نقطة
20- ساوثهامتون 6 نقاط.

 

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

ويعود قطار الدوري الانجليزي الممتاز للانطلاق مرة أخري غدا الثلاثاء بمواجهات الجولة الـ 21.

وتقام مباريات الجولة الـ 21 من البريميرليج على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والتي ستشهد منافسات قوية  .

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الانجليزي 

الثلاثاء 14 يناير 

تشيلسي ضد بورنموث - 9:30 مساءً

وست هام ضد فولهام - 9:30 مساءً

برينتفورد ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساءً

نوتينغهام فورست ضد ليفربول - 10 مساءً

 

الأربعاء 15 يناير 

نيوكاسل يوتايتد ضد وولفرهامبتون - 9:30 مساءً

إيفرتون ضد أستون فيلا - 9:30 مساءً

ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - 9:30 مساءً

آرسنال ضد توتنهام - 10 مساءً 

 

الخميس 16 يناير 

إبسويتش تاون ضد برايتون - 9:30 مساءً

مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون - 10 مساءً

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