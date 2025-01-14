موعد مباراة فرانكفورت وفرايبورج في الدوري الألماني والقناة الناقلة

يستعد فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، لمواجهة فريق فرايبورج مساء اليوم الثلاثاء، علي ملعب "دوتش بانك بارك" ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الألماني.

موعد مباراة فرانكفورت وفرايبورج



تنطلق مباراة فرانكفورت وفرايبورج اليوم في الدوري الألماني في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت وفرايبورج



تذاع مباراة فرانكفورت وفرايبورج اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN SPORTS XTRA 2.

ويحتل فرانكفورت حاليًّا المركز الثالث برصيد 30 نقطة، في حين أن فرايبورج لديه 27 نقطة في المركز السادس.

وتأتي تلك المباراة في إطار شكوك متزايدة حول مستقبل النجم المصري عمر مرموش وإمكانية رحيله عن فرانكفورت وانتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي.

ورغم تأكيد المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، دينو توبمولر، على مشاركة مرموش في مباراة اليوم، إلا أن هناك تقارير صحفية تشير إلى إمكانية حدوث عكس ذلك.

وتواجد عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني ضمن التشكيل الأفضل لمنافسات الجولة الـ16 من عمر الدوري الألماني.

مرموش قاد فريقه للفوز على مضيفه سانت باولي حين سجل هدف المباراة الوحيد، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة، وسط أنباء تفيد برحيله قريبا إلى مانشستر سيتي.



وتواجد عمر في الخط الأمامي بجوار جوناثان بوركاردت مهاجم ماينز وباتريك تشيك مهاجم باير ليفركوزن.

وكشفت شبكة سكاي ألمانيا، أن هناك مفاوضات جديدة تمت بين ناديي مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت الألماني، حول صفقة انتقال الدولي المصري عمر مرموش.

وأضافت الشبكة، أن المفاوضات تمت بين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، تشيكي بيجيريستين ومسئولي فرانكفورت، مع العلم أن الناديين ليسا بعيدين عن بعضهما في تلك المحادثات.

قيمة صفقة عمر مرموش وموعد انتقاله إلى مانشستر سيتي

وأضاف التقرير، أن الصفقة قد تصل إلى 70 مليون يورو، كمبلغ ثابت، إلى جانب المكافآت، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، وأن جميع الأطراف تعمل على إكمال الصفقة بشكل سريع، حيث لا يمكن استبعاد التوصل إلى اتفاق غدًا.

واختتمت الصحيفة، تقريرها بأن هناك إمكانية لغياب مرموش عن مباراة فرانكفورت في الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني ضد فرايبورج، رغم تصريحات المدرب المؤكدة لوجود النجم المصري في اللقاء.

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