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رياضة

الدوري الألماني، مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة الـ16

عمر مرموش،فيتو
عمر مرموش،فيتو

 تواجد عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني ضمن التشكيل الأفضل لمنافسات الجولة الـ16 من عمر الدوري الألماني.

مرموش قاد فريقه للفوز على مضيفه سانت باولي حين سجل هدف المباراة الوحيد، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة، وسط أنباء تفيد برحيله قريبا إلى مانشستر سيتي.

وتواجد عمر في الخط الأمامي بجوار جوناثان بوركاردت مهاجم ماينز وباتريك تشيك مهاجم باير ليفركوزن.

 كشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، عن موعد إرسال نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عرضا رسميا إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني، للتعاقد مع نجم الفريق المصري، عمر مرموش.

 

مانشستر سيتي يرسل عرضا رسميا  للتعاقد مع مرموش

 وكتب فابريزيو عبر صفحته الرسمية على موقع “إكس”: “من المتوقع أن يستكمل مانشستر سيتي صفقة عمر مرموش هذا الأسبوع”.

وأضاف "رومانو": “ومن المقرر أن يقدم مانشستر سيتي عرضه الرسمي لضم عمر مرموش هذا الأسبوع، وقد تم إعداد العرض بالفعل”.

وتابع: “ستكون الإضافات جزءًا من الهيكل، ومن المقرر إجراء محادثات رسمية لإبرام الصفقة مع آينتراخت”.

 

زميل مرموش يفجر مفاجأة حول مستقبل الفرعون المصري

 وفي سياق متصل، أعلن كيفن تراب، حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت، رحيل زميله المصري عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الجارية.

يأتي هذا وسط اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع عمر مرموش، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وفقًا لما ذكرته التقارير.

 

مفاجأة حول مستقبل مرموش

وانتشر مقطع فيديو لـ كيفن تراب، حارس فرانكفورت، أثناء سؤاله من الصحفيين، بشأن عمر مرموش.

وسئل كيفن تراب من قبل الصحفيين: «هل عمر مرموش لا يزال هنا؟»، ليرد: «عمر بالفعل رحل».

وبسؤاله: «رحل إلى مانشستر سيتي؟ لا، أنا لا أعرف».

 

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