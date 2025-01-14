الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

الطيران الحربي الأردني يستهدف مواقع لتجار المخدرات على الحدود السورية

الجيش الأردني، فيتو
الجيش الأردني، فيتو

شهدت بادية السويداء جنوبي  سوريا، في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، غارات جوية من قبل سلاح الطيران الأردني، استهدفت مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب.


وقالت مصادر إن: "الغارات الجوية الأردنية أتت بعد عملية استطلاع كثيفة في المنطقة، تم من خلالها تحديد ثلاثة مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في البلدة، والمسؤول عن عملية نقلها وتهريبها إلى الأراضي الأردنية"، وفقا  لوكالة "سبوتنيك".

وأكدت المصادر أن "المواقع المستهدفة تُستخدم لتخزين المخدرات، وتم تمويهها باستخدام بعض الحيوانات مثل الأغنام، حيث لم ترد أي معلومات عن تسجيل إصابات بهذه الغارات حتى اللحظة".


وتابعت المصادر أن "الجيش الأردني دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود السورية تحسبًا لأي عملية تهريب للمخدرات قد تشهدها الحدود. حيث يستغل المهربون عدم وجود قوات على الحدود من الجهة السورية، وذلك بعد انسحاب المخافر الحدودية، عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي".

 

وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" قد نقلت عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بيانًا قالت فيه إن "قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات من المهربين تحاول اجتياز الحدود الشمالية للمملكة".


وفي وقت سابق، أشاد مراقبون بالترتيبات الأمنية الموقعة بين الأردن وسوريا، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين، مؤكدين أنها مهمة في ظل تنامي ظاهرة تهريب المخدرات والانفلات الأمني على الحدود بين البلدين.


وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أكد الثلاثاء الماضي أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني في العاصمة الأردنية عمان.

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