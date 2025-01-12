مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

قُتل مهرب مخدرات على الحدود الأردنية السورية في اشتباك بين حرس الحدود الأردني ومجموعة من مهربي المخدرات حاولت التسلل إلى أراضي المملكة، حسب ما أفاد الجيش الأردني في بيان الأحد.

اشتباك بين حرس الحدود الأردني ومجموعة من مهربي المخدرات

ويرتبط الأردن بحدود برية مع سوريا تمتد على مسافة 375 كيلومترا، وسبق للجيش الأردني أن أحبط وأوقف وقتل عشرات المهربين خلال حكم بشار الأسد.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أن "قوات حرس الحدود اشتبكت فجر الأحد وساعات ما قبل الظهر مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة" مع سوريا.

ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة إضافة إلى سلاحين

وأفاد بـإصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود الأردني ومقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري".

وأضاف أنه "جرى إخلاء ضابط حرس الحدود المصاب جوًا إلى المدينة الطبية، وحالته العامة جيدة".

وأشار المصدر إلى "ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة إضافة إلى سلاحين أوتاماتيكيين (كلاشنيكوف) ومسدس"، مؤكدا "تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".

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