الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

دورية أردنية لمكافحة
دورية أردنية لمكافحة المخدرات على الحدود مع سوريا، فيتو

قُتل مهرب مخدرات على الحدود الأردنية السورية في اشتباك بين حرس الحدود الأردني ومجموعة من مهربي المخدرات حاولت التسلل إلى أراضي المملكة، حسب ما أفاد الجيش الأردني في بيان الأحد.

اشتباك بين حرس الحدود الأردني ومجموعة من مهربي المخدرات

 

ويرتبط الأردن بحدود برية مع سوريا تمتد على مسافة 375 كيلومترا، وسبق للجيش الأردني أن أحبط وأوقف وقتل عشرات المهربين خلال حكم بشار الأسد.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أن "قوات حرس الحدود اشتبكت فجر الأحد وساعات ما قبل الظهر مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة" مع سوريا.

 

ضبط كميات كبيرة من المواد  المخدرة إضافة إلى سلاحين

وأفاد بـإصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود الأردني ومقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري".

وأضاف أنه "جرى إخلاء ضابط حرس الحدود المصاب جوًا إلى المدينة الطبية، وحالته العامة جيدة".

وأشار المصدر إلى "ضبط كميات كبيرة من المواد  المخدرة إضافة إلى سلاحين أوتاماتيكيين (كلاشنيكوف) ومسدس"، مؤكدا "تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحدود الاردنية السورية الجيش الأردنى الحدود الأردنية حرس الحدود الأردني

مواد متعلقة

ميناء نويبع البحري يشهد مغادرة الفوج الخامس من السوريين نحو الأردن

السجن 8 سنوات لسيدة طعنت شخصًا بمقص في الأردن

الأردن يسمح للسوريين المقيمين في عدة دول بالدخول دون موافقة مسبقة
ads

الأكثر قراءة

أورلاندو يفوز على شباب بلوزداد ويتأهل رفقة الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال

سعر آيفون 15 فى مصر بعد تطبيق الرسوم الجمركية

نائبة برلمانية تحصل على 258 جنيها مقابل تقبيل يد الرئيس التركي أردوغان (فيديو)

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

استمرار أزمات شركة الملابس الجديدة بالزمالك، الأبيض يظهر بزيه القديم في مباراة بلاك بولز

فيلم رعب واللاعبون نطقوا الشهادتين، كواليس أزمة طائرة بيراميدز في أنجولا

وزير العدل يمنح العاملين بشركات توزيع الكهرباء الضبطية القضائية

نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

منوعات

المزيد

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

نائبة برلمانية تحصل على 258 جنيها مقابل تقبيل يد الرئيس التركي أردوغان (فيديو)

أوكرانيا تتجه لإلغاء الدراسة الإلزامية لمواد الفيزياء والأحياء والكيمياء

السجن 8 سنوات لسيدة طعنت شخصًا بمقص في الأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأحد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الثنائي المصري يسيطر على أوروبا.. أرقام رائعة لمحمد صلاح ومرموش (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الأصفاد، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة إبراهيم (فيديو)

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يرد على المشككين في تدوين السيرة النبوية بإصدار جديد

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن ارتكاب الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية