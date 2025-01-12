الأحد 12 يناير 2025
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ميناء نويبع البحري يشهد مغادرة الفوج الخامس من السوريين نحو الأردن

مغادرة السوريين
مغادرة السوريين

شهد ميناء نويبع البحري اليوم مغادرة الفوج الخامس من السوريين المتوجهين إلى الأردن عبر العبارة "آيلة"، حيث بلغ عددهم 124 شخصًا، ليصل بذلك إجمالي عدد المغادرين إلى 425 شخصًا منذ بدء هذه الرحلات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين مصر والأردن لتسهيل حركة السوريين العائدين إلى وطنهم، مع الحرص على توفير كافة التسهيلات اللوجستية والإدارية لضمان رحلتهم بأمان وراحة.

وأوضح اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن هذه الرحلات الإنسانية تبرز التزام مصر الراسخ بدعم الأشقاء السوريين وتقديم كافة أشكال المساندة الممكنة لتيسير عودتهم. وأضاف أن إدارة الميناء، بالتعاون مع السلطات الجمركية ومصلحة الهجرة والجوازات، تعمل على تطبيق آليات فعالة تضمن سرعة إنجاز الإجراءات مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والخدمة المتميزة.

وأشار إلى أن هيئة موانئ البحر الأحمر تواصل جهودها لتعزيز كفاءة الموانئ التابعة لها، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات اللوجستية، بما يساهم في دعم حركة النقل البحري ويعزز موقع مصر كمركز محوري في المنطقة.

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وأكدت هذه المبادرات عمق العلاقات الأخوية بين الدول العربية، ودور مصر الفاعل في تعزيز التضامن الإقليمي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، بما يعكس رسالتها الداعمة للاستقرار والتعاون المشترك. 

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