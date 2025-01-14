المبنى انفجر بهم، تفاصيل مقتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا شمالي غزة

غزة، كشف تقرير إسرائيلي تفاصيل عن مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين، في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأمس أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 جنود تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عامًا، في معارك بشمال قطاع غزة.

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي إن "8 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطرة"، بينما لم يفصح عن المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وفي المقابل، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ومصادر أخرى، إن عدد المصابين بلغ 10 جنود إسرائيليون، كانوا يخدمون في وحدة الاستطلاع التابعة للواء ناحال.

ووجد تحقيق أولي في الحادث أن القوة الإسرائيلية "انطلقت صباح أمس الإثنين في مهمة بمنطقة بيت حانون".

وأضافت الصحيفة أن "الجنود كانوا داخل مبنى ويستعدون لاستخدام متفجرات في نشاط هندسي، لكن مع انفجارها انهار المبنى مما أسفر عن مقتل 5 منهم".

وقال جيش الاحتلال إن سبب الانفجار "لا يزال قيد التحقيق".

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية عنيفة على شمال قطاع غزة مصحوبة بحصار خانق، وتقول إسرائيل إنها تهدف بهذه العملية إلى منع حماس من إعادة تجميع صفوفهم في الشمال.

وحسب "تايمز أوف إسرائيل"، ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في العمليات البرية بقطاع غزة إلى 407، كما ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بداية حرب غزة وفي القتال مع حزب الله اللبناني إلى 840.

لكن الناطق باسم الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة، أكد الإثنين أن خسائر الجيش الإسرائيلي تفوق بكثير ما يعلن عنه رسميًّا.

وقال أبو عبيدة في منشور على منصة "إكس": "قتل خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 جنود وأصيب عشرات آخرين".

وأضاف أن "الخسائر في صفوف جيش العدو أكبر بكثير مما يعلنه"، وأنه "سيندحر عن شمال القطاع خائبا دون تحقيق أهدافه، بينما تبقى المقاومة صامدة".

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