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محافظات

مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في تصادم أتوبيس وتريلا بأسوان

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون، مساء اليوم الاثنين، في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق أبوسمبل بمحافظة أسوان.

تلقى مدير أمن أسوان يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل "تريلا" على طريق أبوسمبل الدولي بالقرب من الكيلو 80 ومصنع الأسمنت على الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وهم صفوت عبد الشهيد بقطر، 65 سنة، وشخص آخر فى العقد الرابع من عمره مجهول الهوية حتى الآن.

وأصيب  7 أشخاص، هم: "اشتياق على عوض، 38 سنة، اشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالقدم اليمنى ومالك حسن رمصان، 16 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم وأحمد رمضان فرج، 32 سنة، جرح فطعى بفروة الرأس، سامية عبد الله عثمان، 40 سنة، اشتباه كسر بالعامود الفقرى ومدينة عبد المحمود الطيب، 36 سنة، كدمات متفرقة بالجسم وعبد السلام سيد أحمد، 59 سنة، جرح قطعى بفروة الرأس، إبراهيم أحمد جاد، 46 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقل الجثتين لمشرحة أسوان، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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​ أسوان مصرع اسعاف اسوان أبوسمبل طريق أبوسمبل

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