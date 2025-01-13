قبل شروق شمس يوم التوقيع، أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إعلان وقف إطلاق النار فى غزة، عنوان تترقبه خلال الساعات المقبلة، وسائل الإعلام العربية والعبرية والدولية، في ظل مؤشرات قوية عن التوصل لصيغة نهائية بضغوطات من إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، على إسرائيل وحماس.

بنود اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

وخلال الساعات الماضية سربت وسائل إعلام عبرية، بنود اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وفق المقترحات النهائية التى تمت صياغتها برعاية الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة.

وقالت مصادر إسرائيلية، إنه "تم خلق ظروف مثالية لإتمام صفقة لم يكن بالإمكان تحقيقها من قبل". وفيما يلي البنود الرئيسية للاتفاق وفق المصادر الإسرائيلية:

1- المرحلة الأولى: "الإنسانية"

سيتم الإفراج عن 33 أسيرًا في هذه المرحلة، دون أن تحدد حماس لإسرائيل عددهم ممن هم على قيد الحياة، ومع ذلك، تقدر إسرائيل أن معظمهم أحياء.

تشمل القائمة نساء (مدنيات وجنديات)، أطفالًا، كبار السن فوق سن 50، جرحى ومرضى، وتنص على وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما.

لا تتضمن القائمة أي أسير تم تصنيفه رسميًا في إسرائيل بأنه متوفى، ولكن هناك من ضمنهم أشخاص "توجد مخاوف كبيرة بشأن حياتهم".

2- استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية:

لن تتعهد إسرائيل بإنهاء الحرب، وستتمكن من استئناف العمليات القتالية بعد انتهاء المرحلة الأولى.

في اليوم السادس عشر من تنفيذ المرحلة الأولى، سيبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية، والتي تطالب إسرائيل خلالها بالإفراج عن جميع الأسرى المتبقين دون مرحلة ثالثة.

3- الإفراج عن الأسرى:

سيتم الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى في الأيام الأولى من تنفيذ الاتفاق، دون تحديد تاريخ دقيق من الجانب الإسرائيلي.

4- الوضع العسكري على الأرض:

خلال فترة تنفيذ الاتفاق، لن تنسحب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من قطاع غزة، وستبقى في "المنطقة العازلة" على طول المناطق الحدودية شرقي وشمالي القطاع.

محور فيلادلفيا، فيتو

سيكون الانسحاب التدريجي من مناطق غزة مرتبطًا بأيام وقف إطلاق النار.

5- الإجراءات الأمنية في محور "فيلادلفيا":

ستبقى القوات الإسرائيلية في محور "صلاح الدين" (فيلادلفيا) مع بداية وقف إطلاق النار، مع انسحاب تدريجي لاحق من بعض أجزائه.

6- الترتيبات الأمنية شمالي قطاع غزة:

ستنسحب القوات الإسرائيلية من محور "نيتساريم" وتسمح بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

الاتفاق يتضمن شروط أمنية تمنع مرور "المسلحين والأسلحة" إلى شمالي القطاع، وفق آليات سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين، دون تفاصيل إضافية.

7- الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين:

سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بناءً على "معايير محددة" (مفاتيح تبادل) تعتمد على عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم.

يشمل ذلك الإفراج عن أسرى مدانين بعمليات قُتل فيها إسرائيليون، لكن لن يتم إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية، دون تحديد وجهتهم.

لن يتم إطلاق سراح أفراد وحدة "النخبة" التابعة لحركة حماس المشاركين في هجوم طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023.

أفادت مصادر إسرائيلية بتحقيق تقدم في إعداد قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

8- وصول المساعدات الإنسانية:

يشمل الاتفاق إدخال مساعدات إنسانية كبيرة إلى قطاع غزة (أشارت مصادر إلى أنها تشمل نحو 600 شاحنة يوميا)، بالإضافة إلى توفير إمدادات ومعدات لوجستية.

9- احتفاظ إسرائيل بأوراق تفاوضية:

شددت المصادر السياسية الإسرائيلية على أن إسرائيل ستحتفظ "بأوراق مهمة" للتفاوض المستقبلي، بما في ذلك سيطرتها على مواقع في القطاع وأسرى فلسطينيين لن يتم إطلاق سراحهم إلا بعد الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين.

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