الإثنين 13 يناير 2025
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خارج الحدود

مصدر: جهود مصرية قطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلا عن مصدر مطلع بأن الجهود المصرية القطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في أسرع وقت.

ووفقا لقناة «القاهرة الإخبارية»، فإن هناك جولات مكثفة من محادثات غزة مقررة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة.

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غزة وقف إطلاق النار بقطاع غزة قطاع غزة اتفاق التهدئة محادثات غزة

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