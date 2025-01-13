رئيس حي غرب بالإسكندرية تشهد اليوم الأول لسوق اليوم الواحد ببشاير الخير

شهدت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية اليوم الأول سوق اليوم الواحد والذي يتم إقامته علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع ببشاير الخير ١، ٢ بكرموز وذلك بحضور سكرتير عام الحي والعميد مدير أمن بشاير الخير.

ياتى ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية وفي إطار مبادرة أسواق اليوم الواحد والاهتمام بمناطق التطوير الحضاري

هذا وقد إشتمل السوق علي ٢٤ منفذ لبيع السلع الاساسية واللحوم والدواجن والاسماك والخضروات والفاكهة وذلك لتسهيل وصول المنتجات مباشرة الي المستهلك باسعار مخفضة.

هذا وقد شهد السوق اقبال كبير من المواطنين وأثنت رئيس الحي علي جودة السلع المقدمة للمواطنين

كما تفقدت رئيس الحي سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل وخدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة كما تم الكشف والتحاليل المجانيه للمواطنين المترددين علي السوق فضلا عن خدمات شركة مياه الشرب والتوعيه باهمية الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك

وجاء ذلك بوجود مديري ومسئولي تموين غرب والمتابعة الميدانيه واشغال الطريق والوحدة الادارية ببشاير الخير والكهرباء والعلاقات العامة بالحي

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