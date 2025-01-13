الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية تتابع فعاليات سوق اليوم الواحد بميدان محمد نجيب

الإسكندرية
الإسكندرية

 تابعت اليوم المهندسة سحر شعبان رئيس حي المنتزه أول، فعاليات اليوم الأول من سوق اليوم الواحد بميدان محمد نجيب، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

مديرية تموين شرق الإسكندرية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر

أمن القاهرة يكشف تفاصيل جديدة حول العثور على جثة طبيب مغطاة بملح في مايو

وهذا في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، باستمرار إقامة فعاليات أسواق اليوم الواحد بنطاق أحياء الثغر، وذلك لتقليل حلقات التداول الوسيطة بين التاجر والمستهلك، وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة

وذلك للتأكد من جودة السلع المعروضة، ونسب الخصم المقدمة، والعمل على تذليل العقبات لضمان توفير أفضل الخدمات، مع التأكيد علي توافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.


وجدير بالذكر أن سوق اليوم الواحد بميدان محمد نجيب نطاق المنتزه أول يقام يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس حي المنتزة اول المهندسه سحر شعبان سوق اليوم الواحد بميدان محمد نجيب مديرية التموين والتجارة

مواد متعلقة

توقعات بسقوط أمطار على هذه المدن غدا

بايدن في خطاب الوداع: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكا

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الإثنين 13 يناير 2025
ads

الأكثر قراءة

حذف البطاقات التموينية من منظومة الدعم لهذه الفئات

كولر يستقر على مهاجم الأهلي البديل أمام الجونة حال غياب وسام أبو علي

بسبب ركلة جزاء، صحيفة إنجليزية تحذر مانشستر سيتي من التعاقد مع مرموش

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الإثنين 13 يناير 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طبيب بالمعاش داخل شقة بـ15 مايو

دونجا ينذر الإسماعيلي على يد محضر واتحاد الكرة يصدم مسئولي الدراويش

منوعات

المزيد

47 درجة تحت الصفر، ماراثون وسط برد قارس في روسيا

دراسة تكشف طريقة فعالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا

بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 13-1-2025

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

انقطاع الكهرباء عن أعرق المدن السودانية.. مدينة وسد مروي تحت وابل المسيرات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العجين في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير فى القريب

أسماء سورة النحل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

رمضان عبد المعز: 8 كلمات تقولها ساعة الأذان تدخلك الجنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية