رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية تتابع فعاليات سوق اليوم الواحد بميدان محمد نجيب

تابعت اليوم المهندسة سحر شعبان رئيس حي المنتزه أول، فعاليات اليوم الأول من سوق اليوم الواحد بميدان محمد نجيب، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وهذا في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، باستمرار إقامة فعاليات أسواق اليوم الواحد بنطاق أحياء الثغر، وذلك لتقليل حلقات التداول الوسيطة بين التاجر والمستهلك، وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة



وذلك للتأكد من جودة السلع المعروضة، ونسب الخصم المقدمة، والعمل على تذليل العقبات لضمان توفير أفضل الخدمات، مع التأكيد علي توافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.



وجدير بالذكر أن سوق اليوم الواحد بميدان محمد نجيب نطاق المنتزه أول يقام يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

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