أخبار مصر اليوم.. حذف البطاقات التموينية من منظومة الدعم لهذه الفئات.. انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية غدا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

حذف البطاقات التموينية من منظومة الدعم لهذه الفئات

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم قبل التحول إلى الدعم النقدي.

ذلك بعد انتهاء الحوار الوطني من مناقشة التحول إلى الدعم النقدي، ووضع تصور يتسم بالتوافق، حيث يتم تطبيقه بشكل متدرج.

وكان مجلس الوزراء أعلن عدم الاستقرار على محافظات بعينها لتطبيق الدعم النقدي بصورة تدريجية فيها، بعد التوافق داخل الحوار الوطني على رؤية محددة حتى يتم البدء في تطبيق المنظومة، مؤكدا أنه في حال ظهور خلال تطبيق منظومة الدعم النقدي أي سلبيات سيتم تلافيها أو تصحيحها.

وتواصل وزارة التموين وقف البطاقات التموينية وفقا لمحددات الاستبعاد الجديدة، وهي:

امتلاك سيارة موديل 2017 فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز 50 ألف جنيه.

الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

بالإضافة إلى من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وكذلك من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

التعليم العالي: إطلاق مسابقة المليار جنيه لدعم الاقتصاد من خلال الابتكارات

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة ستعلن خلال أيام عن إطلاق مسابقة بمليار جنيه لتقديم ابتكارات تخدم كافة الأقاليم المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": مبادرة المليار جنيه تأتي بهدف تقديم الابتكارات التي تصب في مصلحة دعم الاقتصاد والصناعة والزراعة.

ولفت إلى أنه من خلال الجامعات المصرية نجحنا في إنتاج سيارة كهربائية بمكون يصل إلى 80% من خلال البحث العلمي والابتكار.

واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كل ما يتعلق بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات لتضم الطلاب المتفوقين والنابغين.

انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية غدا، وتعليمات مشددة من قطاع المعاهد

تنطلق، غدا الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية وسط تعليمات وإجراءات مشددة من قبل قطاع المعاهد الأزهرية لضمان نجاح سير أعمال الامتحانات.

حيث من المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الإبتدائية امتحان مادة القرآن الكريم فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة العربية والنحو والصرف.

تحذيرات قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب والمراقبين قبل بدء الامتحانات

1- يحظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التى تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أية أوراق تخص المادة فى اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات أو أى شيء يساعد على الغش باللجان.

2- ينبه على الطالب الإجابة بالقلم ذى المداد الأزرق فقط ويحظر استخدام أى قلم بلون آخر عدا الرصاص فى المسودات فقط وعلى الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أية علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أى متعلقات داخل ورقة الإجابة.

3- ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس) بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع فى الإجابة.

4- عدم تحرك أى طالب من مكانه قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ أثناء اللجنة، واختفاء أى ورقة إجابة معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ، ويتعرض الطالب الذى لم يسلم ورقة إجابته إلى إلغاء امتحانه إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

5- ينبه على جميع الطلاب قبل بدء اللجنة، أنهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة للملاحظين، وأن عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب فى المادة التى لم يوقع فيها.

6- اختفاء أى صفحة من أوراق إجابة الطالب معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ، ويتعرض إلى إلغاء امتحانه عن هذه المادة إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

7- لا يسمح لأى طالب الخروج من لجنة الامتحان قبل نهاية نصف الزمن المحدد لإجابة المادة ويحظر على الطلاب طى أو تمزيق أوراق الإجابة بأى حال من الأحوال وفى حالة حدوث ذلك يتم عمل محضر إثبات حالة وإرساله مع ورقة الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة.

8- عدم كتابة أى عبارات خارجة عن سياق الامتحان أو تتضمن سبا أو قذفًا أو إيحاءات سياسية أو عبارات تخالف الآداب العامة.

9- التنبيه على الطلاب عدم تعمد طمس أو شطب الإجابات الصحيحة بصورة متكررة.

10- على الطالب السؤال عن موعد امتحانه الشفهى الخاص به.

11- عند امتحان الطالب المواد اللغات، يلتزم الطالب بالإجابة بلغة واحدة فقط على الأسئلة.

12- على الطالب كتابة رقم السؤال وإجابته فقط ولا يضيع الوقت فى كتابة رأس السؤال فى ورقة الإجابة.

مدبولي: نعمل على سرعة تطبيق مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لتوجيهات الرئيس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل والاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية منها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل والاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية منها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

طقس الغد، الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق وتنصح بالقيادة البطيئة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية وشمال الصعيدغدا.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية عددا من النصائح لمواجهة الشبورة المائية:

1_ القيادة ببطء شديد

2_ لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية

3_ اضاءة كشافات الشبورة المائية

4_ زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى

5_ استعمال مساحات الزجاج باستمرار

6_ فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

7_ استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجودك

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا بقيم تتراوح من (4:3) درجة على أغلب الأنحاء ويستمر الارتفاع خلال الأيام القادمة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء ، حيث يسود طقس مائلا للدفء على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد،معتدلا على السواحل الشمالية، دافئا عل جنوب البلاد،شديد للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق

أعلن الشيخ محمد أبو بكر عن عودته للخطابة مرة أخرى بقرار من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وكتب الشيخ محمد أبو بكر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان للدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف والشيخ خالد خضر الأب الروحي والقائد الإنسان رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف على التكرم والتفضل بإصدار قرار عودتي إمامًا وخطيبًا ومدرسًا بالوزارة".

وأضاف "أبو بكر": “يعجز لساني عن الشكر سائلًا المولى العلي القدير أن يستخدمني ولا يستبدلني وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء وشر ومكروه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات”.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قررت الخميس الماضي تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الشيخ محمد أبو بكر، على حكم حبسه شهرين مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض 50 ألف جنيه لميار الببلاوي إلى جلسة 4 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وزير التعليم العالي: الاتفاق على فتح فروع لجامعات مصرية في الخارج دون تحمل الدولة لأية تكلفة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العملي أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري، فإنه تم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية في الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة لأية تكلفة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع جاء في إطار مُتابعة الرئيس لعدد من الموضوعات والملفات التي تُشرف عليها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استعرض الوزيران التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بنظام البكالوريا.

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض خلال الاجتماع الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحاسب الآلي والتكنولوجيا بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث زادت نسبة الطلاب ب٤٠% مقارنة بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، كما استعرض الوزير أيضًا ما يتعلق بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات لتضم الطلاب المتفوقين والنابغين وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بضرورة إيلاء أهمية لتلك التخصصات نظرًا لاحتياج سوق العمل لها، ولارتباطها بالتقدم التكنولوجي الذي يُعتبر قاطرة التقدم في أية دولة.

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