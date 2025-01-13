أمن القاهرة يكشف تفاصيل جديدة حول العثور على جثة طبيب مغطاة بملح في مايو

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة فى العثور على جثة طبيب داخل شقة سكنية في مدينة 15 مايو مغطاة بالملح، أن المتوفى كان يقيم بصحبة زوجته العرفي، المدعوة "مناء بنت محمد"، تونسية الجنسية، داخل شقة مستأجرة ملك "خالد رزق".

وأضافت التحريات، أن السيدة التونسية تركت رسالة ورقية لصاحب الشقة مدونا بها أن: “الطبيب مات موته طبيعية من حوالي شهر، وأنها لم تتمكن من الوصول لأحد من عيلته لدفنه، وأنها قلقت تبلغ بسبب وجودها غير القانوني وأنها ليس لها مكان تروح فيه”.



وأكدت السيدة التونسية فى رسالتها أنها “ظلت في حيرة مش عارفة تتصرف إزاى فى الجثة، فقررت أن تضع عليها ملح لحد ما يأتي صاحب الشقة لأخذ الايجار، وتركت المكان وفرت هاربة خوفا من المساءلة القانونية”.

واستمعت فريق من رجال مباحث قسم شرطة 15 مايو لأقوال جيران طبيب مصري عثر على جثته داخل شقة بمدينة 15 مايو مغطاة بالملح في ظروف غامضة.



وأكد عماد رمضان، أحد جيران المتوفى، أن المتوفي كان يقيم بالشقة المواجهة له بالطابق الخامس، رفقة إحدى السيدات، والتي ادعى أنها زوجته، وأن المتوفي كان حسن السمعة، وأنه لم يلاحظ نشوب ثمة شجار بينه وبين من كانت تقطن رفقته، إلا أنه قد لاحظ عليها بعض الأفعال المريبة والتي تلخصت في اشتمامه رائحة مادة كيميائية نفاذة تشبه رائحة الغاز الطبيعي منذ حوال خمسة عشر يومًا تفوح من محل مسكن المتوفى.

وأضاف، انه حال ذهابه للاطمئنان عليهم قامت سالفة الذكر بفتح الباب بحذر، وأخبرته أنها كانت تقوم بأعمال النظافة بمادة الجاز لوجود نمل بالشقة، إلا أنه قرر بالتحقيقات أن ما اشتمه هو رائحة تشبه رائحة الغاز الطبيعي.

وقالت عائشة الحفني، إحدى جيران المتوفى، إن المتوفي، كان يقيم رفقة سالفة الذكر بالعين محل الواقعة منذ حوالي عشرة أشهر وأنها قد اشتمت ذات رائحة الغاز الطبيعي في تلك الفترة بالإضافة الى انها قد اشتمت رائحة عفن من قبل.

وأضافت أنها منذ عشرة أيام ونظرًا لانقطاع خدمة مياه الشرب بالمنطقة محل سكنها قامت رفقة قاطني العقار بمليء قوارير مياه من أحد فناطيس المياه، وأنها شاهدت المدعوة/ مناء بنت محمد، تقوم بملئ قارورات كلور آنذاك مما أثار الشك وربيبة بداخلها حيالها.

تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور علي جثة أحد الأشخاص داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعي"محمد. م. ع"، طبيب بالمعاش، عمره 70 سنة، مغطاة بملاءة بيضاء ويعلوها الكثير من الملح، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى كان يقيم في شقة رفقة المدعوة "مناء بنت محمد"، تونسية الجنسية وأن الشقة مستأجرة ملك المدعو "خالد رزق"، منذ 10 أشهر.

وبالاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية تبين عدم وجود ما يفيد زواج المتوفي من المدعوة "مناء بنت محمد".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 94 لسنة 2025 وتباشر النيابة التحقيقات.

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