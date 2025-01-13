دونجا ينذر الإسماعيلي على يد محضر واتحاد الكرة يصدم مسئولي الدراويش

الإسماعيلي، أخطرت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، النادي الإسماعيلي، بالعقوبات المفروضة على النادي، بناء على شكوى مقدمة من عدة لاعبين.

6 لاعبين يطالبون الإسماعيلي بمستحقاتهم

وألزمت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، النادي الإسماعيلي، بسداد مبلغ وقدره مليون و857 جنيها، للاعب أحمد مدبولي، بالإضافة إلى سداد مبلغ وقدره 378 ألف و331 جنيها، للاعب كريم الديب.

كما ألزمت اللجنة النادي الإسماعيلي، بسداد مبلغ وقدره 783 ألف و333 جنيها، للاعب محمد أحمد محمود عطية (كوكو)، بالإضافة إلى مبلغ وقدره 622 ألف جنيه، للاعب مصطفى فارس.

وأرسل محمود عبد العاطي (دونجا)، إنذارا على يد محضر للنادي الإسماعيلي، مطالبا بحصوله على جزء من مستحقاته المتأخرة والمقدرة بـ876 ألف جنيه.

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