الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دونجا ينذر الإسماعيلي على يد محضر واتحاد الكرة يصدم مسئولي الدراويش

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

الإسماعيلي، أخطرت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، النادي الإسماعيلي، بالعقوبات المفروضة على النادي، بناء على شكوى مقدمة من عدة لاعبين.

 

6 لاعبين يطالبون الإسماعيلي بمستحقاتهم

وألزمت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، النادي الإسماعيلي، بسداد مبلغ وقدره مليون و857 جنيها، للاعب أحمد مدبولي، بالإضافة إلى سداد مبلغ وقدره 378 ألف و331 جنيها، للاعب كريم الديب.

كما ألزمت اللجنة النادي الإسماعيلي، بسداد مبلغ وقدره 783 ألف و333 جنيها، للاعب محمد أحمد محمود عطية (كوكو)، بالإضافة إلى مبلغ وقدره 622 ألف جنيه، للاعب مصطفى فارس.

وأرسل محمود عبد العاطي (دونجا)، إنذارا على يد محضر للنادي الإسماعيلي، مطالبا بحصوله على جزء من مستحقاته المتأخرة والمقدرة بـ876 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلي لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة النادى الإسماعيلى أحمد مدبولي كريم الديب محمود عبد العاطي دونجا

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة في أزمة إيقاف القيد بنادي الإسماعيلي مجددا

رسميا، الفيفا يعلن إيقاف قيد نادي الإسماعيلي

الإسماعيلي يتأهل لدور الـ 16 لكأس مصر بعد تخطي طنطا

رابطة الأندية تعتمد فوز الإسماعيلي على مودرن سبورت 0/3 بالدوري لمخالفة اللوائح

ads

الأكثر قراءة

حذف البطاقات التموينية من منظومة الدعم لهذه الفئات

كولر يستقر على مهاجم الأهلي البديل أمام الجونة حال غياب وسام أبو علي

بسبب ركلة جزاء، صحيفة إنجليزية تحذر مانشستر سيتي من التعاقد مع مرموش

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الإثنين 13 يناير 2025

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طبيب بالمعاش داخل شقة بـ15 مايو

دونجا ينذر الإسماعيلي على يد محضر واتحاد الكرة يصدم مسئولي الدراويش

منوعات

المزيد

47 درجة تحت الصفر، ماراثون وسط برد قارس في روسيا

دراسة تكشف طريقة فعالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائيا

بعدما تفوقت على الذهب مؤخرا، كيف يمكنك الاستثمار في الفضة بشكل صحيح؟

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير 2025

اخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 13-1-2025

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

انقطاع الكهرباء عن أعرق المدن السودانية.. مدينة وسد مروي تحت وابل المسيرات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العجين في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير فى القريب

أسماء سورة النحل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

رمضان عبد المعز: 8 كلمات تقولها ساعة الأذان تدخلك الجنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية