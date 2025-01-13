سلة الزمالك يفوز على سبورتنج في دوري السوبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 87 - 71، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور 8 لبطولة دوري السوبر.

مباراة سلة الزمالك وسبورتنج

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

14/26

23/45

60/60

87/71

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره هليوبوليس، يوم الجمعة المقبل، على صالة الأخير بالشروق، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور 8 لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: " وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

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