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ثقافة وفنون

موعد بدء عرض مسلسل صفحة بيضا على قناة ON

أبطال صفحة بيضا،
أبطال صفحة بيضا، فيتو

تعود الفنانة حنان مطاوع إلى عالم الدراما بالمسلسل الجديد صفحة بيضا والذي يعرض قريبا شاشة قنوات ON، ومنصة  Watch It.

موعد بدء عرض مسلسل صفحة بيضا 

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل صفحة بيضا يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري حصريا على شاشة قناة ON وذلك في تمام الساعة 7 مساء.

أبطال مسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

حنان مطاوع في مسلسل صفحة بيضا

وتلعب حنان مطاوع شخصية طبيبة تتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل، وتربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة مها نصار خلال أحداث العمل، وتحاول حنان أن تصل لحل لكل الأزمات التي ستمر بها ولكنها تفشل في البداية، وفي نهاية العمل تصل لما تريد.
 

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أبطال مسلسل صفحة بيضا الفنانة مها نصار الفنانة حنان مطاوع صفحة بيضا مسلسل صفحة بيضا

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