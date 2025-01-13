الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

إصابة 5 أشخاص فى تصادم 3 سيارات على محور الأوتوستراد

أصابة 5 أشخاص فى
أصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم مروع بمحور الأوتوستراد

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم مروع بين 3 سيارات على محور الأوتوستراد، مساء اليوم الاثنين، مما تسبب فى زحام مرورى.

 

حادث تصادم مروع بمحور الأوتوستراد 

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى على محور الأوتوستراد اتجاه المعادي ووقوع مصابين جراء الحادث وزحام مروري.

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وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات « سيارة نقل - سيارة ميكروباص - سيارة ملاكي»، وتقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، ويشير الحصر المبدئى نحو 5 مصابين، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة ورفع آثار الحادث.

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حادث تصادم حادث تصادم مروع محور الاوتوستراد غرفة عمليات المرور

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