الإثنين 13 يناير 2025
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اقتصاد

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين 13 يناير 2025

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

الذهب، شهدت  أسعار الذهب تراجعا بنحو 30 جنيها بجميع الاعيرة خلال حركة تعاملات مساء اليوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025 داخل الأسواق ومحلات الصاغة

 

أسعار الذهب اليوم

 وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول. 

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات؟ 

 

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

أسعار الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4291 جنيها للبيع.

 

أسعار الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3755 جنيه للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

 

 

 

 

اسعار الذهب 
أسعار الذهب 

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3218 جنيهًا للبيع.

 

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2503جنيهًا للبيع.

 

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 12 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2145جنيهًا للبيع.

 

أسعار الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1609جنيهًا للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم 

اسعار الذهب 
أسعار الذهب 

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
سعر الذهب 
اسعار الذهب 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

 عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

الذهب 
أسعار الذهب 

استخدام الذهب على مر العصور 

 وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

اقرأ التالي: عيار 21 يسجل هذا الرقم، كم وصلت أسعار الذهب صباح اليوم

سعر الذهب 
اسعار الذهب 

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فعاليتها.

اسعار الذهب
اسعار الذهب

 

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اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب عيار 24 اسعار الذهب عيار 21 اسعار الذهب عيار 18 اسعار الذهب عيار 14 اسعار الذهب عيار 9 أسعار الذهب عيار 12

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