تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين 13 يناير 2025

الذهب ، شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 30 جنيها بجميع الاعيرة خلال حركة تعاملات مساء اليوم الإثنين الموافق 13 يناير 2025 داخل الأسواق ومحلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات؟

اسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4291 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3755 جنيه للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3218 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2503جنيهًا للبيع.

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2145جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1609جنيهًا للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم

أسعار الذهب

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.

الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

اسعار الذهب

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟

عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

أسعار الذهب

استخدام الذهب على مر العصور

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

اقرأ التالي: عيار 21 يسجل هذا الرقم، كم وصلت أسعار الذهب صباح اليوم

اسعار الذهب

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فعاليتها.

اسعار الذهب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.