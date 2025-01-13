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ثقافة وفنون

قبل أيام من عرضه، منصة شاهد تروج للمسلسل السعودي "طراد"

أبطال طراد، فيتو
أبطال طراد، فيتو

قبل أيام من عرضه، تواصل منصة شاهد الترويج لـ مسلسل طراد المنتظر بشدة من قبل عشاق الدراما الخليجية، وهو عمل يبرز في طياته قصة مثيرة ومشوقة.

ونشر حساب المنصة على إنستجرام صورة لجريدة وهمي ويتصدر شخص ملثم على الصفحة الرئيسية لها والعنوان يفيد الآتي “عصابة تسرق ٤٥ مليون من منزل رجل الأعمال ناصر” وجاءت الصورة مرفقة بتعليق “أخبار اليوم نار..  #طراد من أعمال شاهد الأصلية 17 يناير على #Shahid”.

ومسلسل طراد يجمع بين التشويق والإثارة، وهو عمل درامي سعودي من أعمال شاهد الأصلية ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل يوم 17 يناير، ليأخذ الجمهور في رحلة مشوقة من الإثارة والأحداث غير المتوقعة.

تفاصيل مسلسل طراد 

تدور أحداث المسلسل حول طراد الذي كانت بدايته في عالم الإجرام من خلال سرقة مال والده، حيث قرر “طراد” الانتقام من الظلم الذي تعرض له بطريقته الخاصة.

وتتصاعد الأحداث عندما يشكل “طراد” عصابة محترفة مع ثلاثة من أصدقائه المقربين، لتبدأ سلسلة من العمليات الجريئة التي تتحدى القوانين وتضعهم في مواجهة مخاطر لا تخطر على البال، لكن الأمور تأخذ منحى خطيرًا عندما تقودهم إحدى عملياتهم إلى خزينة غامضة تحمل سرًا قادرًا على زعزعة الأمن الوطني. 

مسلسل طراد بطولة نخبة من النجوم، بينهم نايف البحر، عبد الله متعب، هاشم هوساوي، سعيد القحطاني، وعبد الرحمن نافع، ويقدم المسلسل تجربة مشوقة.

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طراد مسلسل طراد لفن الفن اخبار الفن منصة شاهد

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