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ثقافة وفنون

داود وحاتم يستأنفان تصوير مسلسل "في كل سنة مرة"

أحمد داود
أحمد داود

استأنف الفنانان أحمد داود وأحمد حاتم  تصوير مشاهد مسلسل " في كل سنة مرة" بعد فترة من التوقف، حيث يتواجدان حاليًا بأحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة لاستكمال مشاهد المسلسل، الذي من المفترض أن يعرض على إحدى المنصات قبل شهر رمضان المقبل.

 

مسلسل في كل سنة مرة

 

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث يجسد داود شخصية ممثل بأحد الفرق المسرحية يحاول أن يحقق النجومية والنجاح، ويتكون المسلسل من عشر حلقات فقط.

 

 

مسلسل زينهم

 

 مسلسل "كل سنة مرة"، يعد التعاون  الثاني بين أحمد داود والمخرج يحيى إسماعيل، وذلك بعد تعاونهما في مسلسل زينهم، الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحا كبيرا.

 

 

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد داوود، وأحمد حاتم وأحمد بدير ومحمد محمود وثراء جبيل ومراد مكرم وفرح يوسف، من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل.

 

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أحمد داود في كل سنة مرة مسلسل

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