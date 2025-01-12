الأحد 12 يناير 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

شبورة مائية، فيتو
شبورة مائية، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وعلى الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس غدًا الإثنين 13-1- 2025 بوادي النطرون

الأرصاد تكشف عن ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من الغد

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب البلاد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 12

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