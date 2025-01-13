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أخبار مصر

الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية  استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا بقيم تتراوح من (4:3) درجة على أغلب الأنحاء ويستمر الارتفاع خلال الأيام القادمة

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء  ، حيث يسود طقس مائل للدفء على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد،معتدل على السواحل الشمالية، دافئا على  جنوب البلاد،شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء 14-1-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 14 - 1 -2025


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:12

 

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