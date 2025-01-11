معارك المسلماني علي كورنيش القاهرة! (1)

هناك.. في المبني التاريخي الكبير.. أهم مبني مدني في البلاد -عنوانها وصوتها وصيتها لنصف قرن أو يزيد-.. نظر أحمد المسلماني المسئول الجديد والأول عن المبني.. وقد خلا إلي نفسه.. من شرفة مكتبه، وقد فرغ للتو من قوافل المهنئين التي لا تتوقف.. لتقفز إلي خاطره عشرات الأفكار والهواجس من تحديات ومهام..

وجال بنظره عبر النافذة إلي المشهد البديع الذي يضم مع النيل العظيم برج القاهرة برمزيته وعدد من المباني المهمة والأندية الشهيرة والجسور العريقة.. كلها بموظفيها وزوارها وروادها وعابريها.. قد يرون مبني الإذاعة والتلفزيون الشهير بطرازه المميز من بعيد. أو لم يعد يشغلهم ولا يعنيهم من الأساس..

وتساءل: ماذا يقولون اليوم عني وعن هذا المكان؟ ماذا ينتظرون منه.. ومني؟ كيف يمكن تغيير الانطباعات التي طالت عنه؟! هل يمكن تغييرها أصلا؟!



حزم الرجل -الكاتب الصحفي المرموق- أمره وعزم إلي تغييرها فلا مفر.. وكنا -كاتب هذه السطور وآخرون- تصورنا أنه سيمر أسبوع بعد أسبوع دون قرار واحد منه.. تذهب كلها للاستماع وللمتابعة وللاطلاع علي التقارير والملفات ومراجعة أسماء وتقارير المسئولين الحاليين وسير القادمين واستغراق شامل وكامل في الأوراق والدوسيهات والسيديهات وبيروقراطية قاتلة لم تزل تعشش في المبني وتهاجمه في كل يوم، وفي كل دور من أدواره التي تتجاوز الثلاثين وفي كل ركن فيه!

لكن ذلك لم يحدث.. بدأ المسلماني الاشتباك مع الواقع.. والواقع ودوائر المقربين من أهل المشورة -من خارج المبني- تقول وترشد.. وعندما تكون أول قراراته دخول المحالين إلي المعاش من باب (4) ندرك علي الفور أنه علي دراية -أو أصبح علي دراية- جيدة بمشكلات أبناء المبني.. مع عديد من صور المعاناة الأخري لهؤلاء.. - قد نتناولها لاحقا-.

وحتي يستوعب غير أبناء ماسبيرو الموضوع.. فباب 4 هو بوابة المبني الأساسية.. هناك بوابات عديدة تتجاوز العشرة بأمنها وتأمينها البشري والإلكتروني إلخ.. وأصحاب المعاشات هم من صنعوا مجد الإعلام المصري لسنوات طويلة، وعلموا من يديرون المؤسسات المشابهة في بلادنا العربية..

ولكنهم عوملوا بما لا يليق وبما لا يستحقونه، وصدر قرار سابق يقضي بدخولهم من أماكن أخري كأنهم عار يتم التبرؤ منه.. في حالة تنكر لهم.. مريبة وعجببة.. لا مثيل لها في أي مكان، ولا مبرر لها من أي نوع.. شيوخ الإعلام المصري ومهندسوه وفنيوه بأعماله المعاونة الشريفة من محاسبين ومراجعين وعمال وعمال البوفيهات المنتشرة في جنبات المبني!



أن يستهل المسلماني قراراته بهذا الإجراء المحترم.. ويرد الاعتبار لهؤلاء.. يكون قطع أول خطوة في أهم عمل يحتاجه أهل المكان علي الإطلاق.. ما هو؟!



نكمل في المقال القادم

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