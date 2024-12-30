ندوة بمركز إعلام طنطا عن دور الخطاب الديني في مواجهة الشائعات

نظم المركز الاعلامي بـ طنطا اليوم ندوة تثقيفية موسعة بعنوان “اتحقق قبل ما تصدق” وذلك بقاعه المؤتمرات بمجمع إعلام طنطا.

رفع الوعي المجتمعي بخطورة الشائعات

وتأتي هذه الندوة الموسعة في إطار الجهود الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي بخطورة الشائعات ودورها السلبي علي تماسك المجتمع والتى يجب مواجهتها والقضاء عليها حيث تستهدف تدمير عقول الشباب والقضاء على الهويه الوطنيه والانتماء والولاء للوطن وحاضر فيها الدكتور الشيخ نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

الشائعات من أخطر الأمراض

وفي كلمته تحدث وكيل أوقاف الغربية عن الشائعات بأنها جريمة كبرى في حق المجتمع وأوضح ان الشائعات من أخطر الأمراض التي تزلزل كيان الأمة وبين ان الإسلام امر بالتحقق في كل ما يصل الي الاستماع استشهاد بقولة تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}، كما أشار في حديثه إلى أن الإسلام أمرنا بالصدق في القول والعمل.

واستفاض في الحديث عن أن الإسلام حذر من خطورة الشائعات ونهى عن الكذب وقول الزور وبين في حديثه من سبل مواجهة الشائعات عدم ترديدها وعدم التسرع في نشرها.

وفي نهاية اللقاء أوصي الشيخ نوح أن علينا نثق في أنفسنا وفي قيادتنا وفي جيشنا وشرطتنا وألانعطي أسماعنا إلى أعدائنا الذين يعملون على النيل من وطننا، كما أوصى بأن نحصن شبابنا بالوعي وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

وأدار اللقاء نيرة الكاشف وحسناء عبد المجيد وشيماء مزروع والندوة تحت إشراف إبراهيم عبد النبي مدير المركز الاعلامي بـ طنطا وابراهيم زهرة مدير عام إعلام وسط الدلتا

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