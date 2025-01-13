الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أبرز خدمات التحول الرقمي بمطار القاهرة

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
ads

تواصل شركة ميناء القاهرة الجوي جهودها بمواكبة أحدث الأنظمة العالمية في مجال إدارة المطارات (SMART AIRPORTS) بتبنى سياسة مُثلى وتحقيق أهداف المحاور التنفيذية لاستراتيجية الوزارة  نحو أعمال التطوير والتحديث لجميع أنظمة المطار بشكل دائم مما يضمن الكفاءة والقدرة على التعامل مع جميع التحديات العالمية.

 

ومن بينها ما سيتم استعراضه في المحاور الأساسية التالية:

تعظيم الاستفادة من خدمات التحول الرقمي


توريد منظومة الليموزين والتكامل مع منظومة البارك لوضع آلية لإحكام السيطرة على شركات الليموزين وتوفير الخدمة للراكب بطريقة سلسة.

تقديم خدمة اهلا للعملاء عبر الموقع الإلكتروني للشركة والدفع الكترونيًا.

إستحداث منظومة دفع الفيزا الكترونيا تتيح حجز الفيزا من خلال أكشاك حجز وموقع إليكترونى.

في مجال أنظمة الطيران:

تم الانتهاء من تطوير أجهزة كاونترات السفر والوصول.


تركيب شاشات عرض رحلات جديدة في بعض الأماكن الحيوية بالمطار مع تحديث وتجديد شاشات عرض الرحلات لكافة المباني.

تحديث أجهزة الخدمة الذاتية للركاب بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 2، واضافة خدمات ذاتية جديدة للركاب من خلال الأجهزة الحديثة.

تحديث أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتية للركاب (SELF - CHECK- in ) 
لمنع التكدس وتقليل التعامل البشري.

توريد أجهزة SSBD "إنزال الحقائب أليا" بغرض سرعة انهاء اجراءات السفر وطباعة بطاقات صعود الطائرة (boarding bus )  وبطاقات الحقائب (bag tag).

تنفيذ منظومة مزودة بأخر التطورات التكنولوجية فى هذا المجال وذلك لإحكام السيطرة على أصحاب التاكسيات وشركات الليموزين وعدم تدخل العنصر البشري فى المنظومة والقضاء على مشكلة التسول والتزاحم امام مبانى الركاب.

التأمين السيبراني

دعم خطة المراقبة الأمنية لجميع الأنظمة التشغيلية بالمطار وتطوير رخص حماية شبكة المعلومات والبريد الإلكتروني من الفيروسات وربطها ببرامج أخرى لرفع مستوى الحماية لكافة الأنظمة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة ميناء القاهرة الجوي إجراءات السفر ادارة المطارات التحول الرقمي التطورات التكنولوجية إنهاء إجراءات السفر خدمات التحول الرقمي شركة ميناء القاهرة مطار القاهرة

مواد متعلقة

فتح باب التقدم للمنح التنافسية من المجر لمرحلة الدكتوراة للعام الدراسي 2025-2026

توصيات المؤتمر الـ 19 لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بجامعة عين شمس

التعليم العالي تطلق برنامجًا رائدًا لتأهيل المبعوثين كسفراء لمصر عالميًّا

إياتا: ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 8.1%

خطوات حجز تذاكر السفر عبر مواقع شركات الطيران

بدعم 280 ألف جنيه، شروط التقديم في هاكاثون التعليم الذكي

بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتي حلوان وأكتوبر التكنولوجية ضمن تحالف إقليم القاهرة الكبرى

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تعمدت إخفائها، باحث بالشأن الأفريقي يكشف عن كارثة قرب سد النهضة

سر عدم طلب بيراميدز تأجيل مباراة غزل المحلة رغم واقعة الطائرة

ترامب يحذر نتنياهو من تداعيات عدم إتمام صفقة تبادل مع حماس

جروس يرفض وساطة أحمد سليمان لاستمرار ميشالاك في الزمالك

لماذا رفض النواب السوار الإلكتروني بديلًا للحبس الاحتياطي؟

مجلس النواب يقر ضوابط أمر الضبط والإحضار للمتهم

زلزال بقوة 5 درجات يضرب الصين، وتحذير من تسونامي في اليابان

وزير التعليم العالي يستعرض أمام السيسي تفاصيل إنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات

منوعات

المزيد

العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

انبهروا بمنشد صعيدي، الهولنديون يرقصون على نغمات المدائح النبوية (فيديو)

عالم روسي: العثور على ثقب إكليلي كبير بالشمس

تقارير: الألعاب النارية سبب حرائق لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 13- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 13 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

3 بدائل للحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الإسراء وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

لماذا جاء الله بخبر جزاء الكفار بأسلوب الاستفهام؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية