السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الميناء توقع اتفاقية مع الشركة المصرية لخدمات الطيران (E.A.S) لإدارة 6 استراحات لمباني مطار القاهرة

الميناء توقع اتفاقية
الميناء توقع اتفاقية مع الشركة المصرية لخدمات الطيران، فيتو

وقعت شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية لخدمات الطيران( E.A.s) شراكة استراتيجية مع مجموعة بلازا بريميوم الرائدة عالميًا في خدمات الضيافة بالمطارات بموجبها تتولى المجموعة إدارة وتشغيل وتسويق ست استراحات بمباني الركاب بمطار القاهرة الدولي مستفيدة من خبرتها العالمية والجوائز الحائزة عليها في تقديم تجارب الضيافة. ومن المقرر تسمية هذه الاستراحات لتصبح استراحة (C.A.C&E.A.S)by (plaza premium  group)

 

كما خصصت شركة ميناء القاهرة الجوي استراحات المطار بالكامل إلي المشروع المشترك الذي تم إبرامه بين مجموعة بلازا بريميوم والشركة المصرية لخدمات الطيران حيث تسلمت الشركة المصرية لخدمات الطيران (E.A.S) إدارة ست استراحات موزعة في مباني الركاب الثلاثة بالإضافة إلي المبني الموسمي وأيضا تطوير استراحة جديدة بالقرب من بوابات F بمبني الركاب 3.

صرح المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ان هذه الشراكة تأتي في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للركاب والعمل على تقديم مطارات مشرفة خاصة في ضوء ما تشهده المطارات المصرية من انتعاشه ملحوظة في حركة السفر والوصول.

وقال المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي أننا ملتزمون بتعزيز تجربة المطار ودعم رؤية في أن تصبح وجهة عالمية رائدة مؤكدا أن الشراكة تمثل بداية عصر جديد في مجال الضيافة داخل المطارات خاصة وأن مطار القاهرة يعد مركزا حيويا لحركة النقل الجوي في مصر والمنطقة ويلعب دورا هاما في الاقتصاد والربط الجوي ويعد الأكثر ازدحاما في مصر وأفريقيا حيث استقبل 28 مليونا و775 ألف مسافر في عام ٢٠٢٤  .

 

يذكر أن هذا التعاون يمثل دخول مجموعة بلازا بريميوم الرسمي إلى السوق المصري وخطوة جديدة في توسيع الشركة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب توسعاتها الأخيرة في أسواق رئيسية أخرى مثل السعودية وكينيا والإمارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميناء القاهرة الجوي المصرية لخدمات الطيران خدمات الضيافة مطار القاهرة الدولي شركة ميناء القاهرة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية شراكة استراتيجية
ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تبيع المياه لمصر، مستشار باليونسيف يكشف سرا يمنع أديس أبابا التحكم بالنيل

إستاد أبيدجان يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي (صور)

تعادل سلبي بين الأهلي وإستاد أبيدجان بعد مرور 15 دقيقة

حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية تتسبب فى وفاة سيدة بالمنوفية

حقيقة مقطع صوتي لأحد القيادات الشرطية بسوهاج يتحدث عن الأوضاع الأمنية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-1-2025 في الأسواق

إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة نتيجة هبوط أرضي في كنيسة بالمنيا

ميشيل سعد يكشف لـ فيتو كواليس تجديد عقد محمد صلاح

منوعات

المزيد

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إيلون ماسك يعلن نجاح ثالث حالة زرع شريحة دماغية في إنسان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 11-1-2025

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-1-2025 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-1-2025

سعر القصدير يقترب من 32 ألف دولار للطن اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

اللمسة تتجاوز مليون يورو.. أرقام صادمة في عقد نيمار مع الهلال السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المصحف في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

ذنوب الخلوات، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 من سورة النساء (فيديو)

الأزهر يحسم الجدل حول حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية