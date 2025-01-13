اتحاد الكرة يوضح حقيقة تأجيل مباراة بيراميدز والمحلة

تقرر إقامة مباراة بيراميدز وغزل المحلة فى موعدها المقرر الأربعاء المقبل، بستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان هناك ترقب من بيراميدز وغزل المحلة حول مصير المباراة، بعدما ترددت أنباء قوية عن نية الرابطة في تأجيل المباراة، بسبب الظروف التي تعرضت لها بعثة بيراميدز عقب مواجهة ساجرادا الأنجولي.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى القاهرة، صباح اليوم، عقب أزمة هبوط اضطراري تعرضت لها طائرة الفريق، فجر الأحد، بسبب الاضطرابات الجوية.

فيما تلقى نادي بيراميدز إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بشأن تحديد موعد مباراة الفريق أمام دجوليبا المالي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي دجوليبا المالي في التاسعة من مساء يوم السبت ١٨ يناير الجاري، على ستاد الدفاع الجوي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال.

يذكر أن بيراميدز تأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى ١٠ نقاط.

وصول بعثة بيراميدز القاهرة

ووصلت بعثة فريق بيراميدز إلى القاهرة عائدة من أنجولا بعد الحادثة التي تعرضت لها الطائرة التي كانت تقل بعثة الفريق من أنجولا للقاهرة والتي كادت تودي بحياة لاعبي الفريق.

وأكد نادي بيراميدز وصول بعثة الفريق إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من أنجولا بسلامة الله بعد الأزمة الطارئة التي حدثت لطائرة البعثة في أنجولا، واضطرارها للعودة إلى لواندا بعد سفر ساعتين بسبب تقلبات جوية ومطبات أحدثت حالات إغماء في صفوف البعثة.

وتأكدت سلامة جميع أفراد بعثة بيراميدز بعد الاطمئنان عليهم في أنجولا، وعادوا جميعا إلى القاهرة.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أنجولا في التاسعة مساء أمس الأحد في طريق العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة ساجرادا والتأهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وعادت البعثة على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت قرابة ٩ ساعات تخللها ترانزيت للتزود بالوقود في مدينة كانو النيجيرية.

طائرة بيراميدز تعود للهبوط اضطراريا إلى أنجولا بعد ساعتين من الإقلاع

واضطر فريق نادي بيراميدز إلى العودة مرة أخرى إلى مطار لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد مغادرة الطائرة الخاصة بساعتين في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد لقاء ساجرادا في دوري الأبطال.

نجاة بعثة بيراميدز من الموت

وبعد قرابة ساعتين من رحلة عودة بيراميدز إلى القاهرة التي كان مقررا لها أن تستغرق أكثر من ١٠ ساعات، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

واضطرت طائرة بيراميدز للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والضغط القوي والمطبات الهوائية، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج أفراد البعثة المصابين.

بيراميدز يتأهل الى ربع نهائي دوري الأبطال

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

ويبدأ فريق بيراميدز تدريباته اليوم باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهته القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز التي تجمعه بفريق غزل المحلة بعد غد الأربعاء.

ورفض الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي منح لاعبيه راحة سلبية رغم عودة الفريق من أنجولا صباح اليوم، وعدم الحصول على راحة رغم الحادث المروع الذي تعرضت له طائرة بعثة بيراميدز ولحظات الرعب التي عاشتها البعثة نظرا لضيق الوقت تحسبا لعدم تأجيل المباراة.

مباراة بيراميدز وغزل المحلة

ومن المنتظر أن تقام المباراة في الرابعة عصر الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

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