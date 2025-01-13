لعدم امتلاكه رخصة قيادة، لامين يامال يستعين بسائق للعودة لمنزله (فيديو)

الريال ضد برشلونة، نشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة أجواء من احتفالات لاعبي الفريق بالتتويج بكأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد أمس الأحد، وجاء من بين هذه الأجواء، فيديو يرصد عودة لامين يامال نجم الفريق، إلى منزله منذ قليل.

وأكدت الصفحة أن لامين يامال استعان بسائق خاص لقيادة سياراته وذلك لعدم امتلاكه اللاعب رخصة قيادة حتى الآن.

لامين يعود إلى المنزل مع سائق لأنه لا يملك رخصة pic.twitter.com/0RDaRYS1ON — FCB World (@forcabarca_ar) January 13, 2025

فيما كشفت تقارير عالمية عن مصير الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بعد الخسارة الثقيلة أمام برشلونة 2-5 في كأس السوبر الإسباني بإستاد الجوهرة المشعة.

وطالبت جماهير ريال مدريد عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة برحيل أنشيلوتي و عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على رأس الإدارة الفنية للفريق "الملكي"، بعد الخسارة الكارثية أمام منافسه التقليدي.

وأكدت الموثوقة أراناتشا أن ريال مدريد لن يقيل أنشيلوتي وأن لديه ثقة كبيرة في المدرب الإيطالي.

وأكدت أن مسؤولو ريال مدريد لديهم الثقة في قدرة أنشيلوتي لعودة الأمور في ريال مدريد في الطريق الصحيح.

وخسر الميرنجي (2-5) أمام برشلونة، أمس الأحد، في نهائي السوبر الإسباني، الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وسادت حالة من الصمت على بعثة الفريق الملكي بعد انتهاء المباراة وكان الوحيد الذي تحدث في المنطقة المختلطة هو لوكا مودريتش.

رسالة كورتوا لجماهير ريال مدريد



وبعد ذلك لجأ الحارس البلجيكي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسالة عبر حساباته قبل أن يستقل الطائرة عائدًا إلى مدريد.

وكتب كورتوا على حسابه بشبكة "إنستجرام": "المباراة لم تسر كما أردنا، نحن مستاؤون للغاية من النتيجة، علينا أن نتعلم من أجل المستقبل.. يحيا مدريد".

وتوج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعدما حسم مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 5-2 في السعودية.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة



سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4.

فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36.

بينما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

بعدها سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رافينيا في مرمى ريال مدريد، ثم سجل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة، بالدقيقة 60.

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