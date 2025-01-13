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رياضة

قناة ريال مدريد تثير الجدل بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة

برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن قناة ريال مدريد، غيرت جدول البث الخاص بها عقب خسارة الميرنجي 2-5 أمس الأحد، أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

واعتادت قناة ريال مدريد على انتقاد قرارات التحكيم عقب مباريات الميرنجي، أيا كانت نتيجة اللقاء.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "على غير المعتاد بعد مباراة لريال مدريد، غيرت القناة التلفزيونية الرسمية للنادي الملكي جدول بثها عقب الخسارة 5-2 حيث عرضت فيلما بعد وقت قصير جدا من تتويج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني".

 

وأضافت: "خطوة تلفت الانتباه، خاصة أنه في مناسبات سابقة، عندما كان ريال مدريد يسقط أمام برشلونة، كانت القناة تستمر في بث برنامجها المعتاد للنقاشات، لكن هذه المرة لم يتم التطرق فيه حتى لقرارات الحكم خيل مانزانو".

وتابعت: "بالطبع، كانت هناك بعض الانتقادات الذاتية، لكنها جاءت متماشية مع تصريحات المدرب كارلو أنشيلوتي، ودون إثارة أي جدل قد يضر بمصلحة النادي".

وختمت: "عقب انتهاء حديث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي، غيرت القناة البث وبدأت عرض فيلم قديم بعنوان (فارس الفجر)".

 

ودخل لاعبو فريق ريال مدريد في حالة حزن شديدة عقب خسارة لقب كأس السوبر الإسباني لحساب فريق برشلونة في المباراة التي أقيمت في السعودية. 

 

وتوج برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعدما حسم مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بنتيجة 5-2 في السعودية.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد برشلونة


سجل كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 4.

فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 22، ثم سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36.


بينما أحرز رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 40، ثم سجل بالدي الهدف الرابع في الدقيقة 45+9.

بعدها سجل برشلونة الهدف الخامس عن طريق رافينيا في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني.


ثم سجل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة، بالدقيقة 60.

 

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