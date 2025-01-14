الثلاثاء 14 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد مكي ينقذ عائشة بن أحمد من الخطف في مسلسل الغاوي

أحمد مكي وعائشة بن
أحمد مكي وعائشة بن أحمد، فيتو

تشهد أحداث مسلسل الغاوي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، إنقاذ عائشة بن أحمد من الخطف، بعد خطفها على يد أحد البلطجية.

 

أحمد مكي 

ويواصل الفنان أحمد مكي تصوير أحداث دوره في مسلسل الغاوي المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان 2025، بين أحد المناطق الشعبية التي تدور فيها أحداث العمل.

وخلال أحداث العمل يظهر الفنان أحمد مكي في رحلة صعود من بلطجي إلى رجل له قيمة في المجتمع الذي يعيش فيه، ليصبح من أهم رجال الأعمال خلال تلك الفترة، وتساعده على هذه الأمور عائشة بن  أحمد التي تلعب شخصية حبيبته.

 

أبطال مسلسل الغاوي 

ويشارك فى بطولة مسلسل “الغاوي” بجانب “مكي” عدد كبير من الفنانين من بينهم  عائشة بنت أحمد، عمرو عبد الجليل، وآخرون،  من إخراج ماندو العدل، وتأليف هانى سرحان، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة.

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عائشة بن أحمد الغاوى أحمد مكي مسلسلات رمضان 2025

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